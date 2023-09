Nghi phạm là Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình). Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Hình ảnh hung thủ - Phạm Văn Dũng đang bị khống chế bởi lực lượng chức năng - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Chi tiết đơn hàng được hung thủ được giao vào ngày hôm nay - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Mới đây nhất, cơ quan chức năng đã phát hiện ra thêm một tình tiết mới của vụ án. Cụ thể, một nam shipper đã gửi một gói hàng về đến căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Người shipper cũng cho hay, người đặt hàng tên là Dũng, người này đặt 5 lít axit châm bình ắc quy sulfuric (H2SO4). "Tôi chỉ là người giao hàng, không biết hàng này được đặt từ bao giờ".

Hình ảnh đơn hàng được cho là của nghi phạm - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 17h00 ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm (SN 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN 1985 đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà.

Dẫn theo nguồn tin của báo Thanh Niên, sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để làm rõ vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh niên

Do xảy ra mâu thuẫn, tối 23/3, Dũng đã sát hại chị T. rồi nằm cạnh xác đến sáng. Hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa ngày 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 02 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Hiện tại vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng và làm rõ nguyên nhân.