NÓNG: Xuất hiện tình tiết mới trong vụ giết người, phân xác ở Ninh Bình, gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm?

Xã hội 28/03/2022 13:45

Liên quan đến vụ việc giết người tình, phân xác ở Ninh Bình đang làm xôn xao dư luận vài giờ vừa qua, thì mới đây nhất cơ quan chức năng đã phát hiện thêm một tình tiết mới của vụ án mạng kinh hoàng này.

Theo doanh nghiệp và tiếp thị vừa đưa tin rạng sáng nay cho hay, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp).

Nghi phạm là Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình). Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Trước vụ án mạng ''kinh hoàng'' được diễn ra ngay sát khu vực mình sinh sống, nhiều người dân xung quanh khu vực nhà nghi phạm cũng tỏa ra cực kỳ sốc và hoang mang tột độ. Họ cũng cho biết thêm Dũng là một người làm ăn xa và rất ít khi về nhà nên những người nơi đây cũng không biết quá nhiều về hung thủ.

NÓNG: Xuất hiện tình tiết mới trong vụ giết người, phân xác ở Ninh Bình, gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm? - Ảnh 1

Hình ảnh hung thủ - Phạm Văn Dũng đang bị khống chế bởi lực lượng chức năng - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị 

NÓNG: Xuất hiện tình tiết mới trong vụ giết người, phân xác ở Ninh Bình, gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm? - Ảnh 2

Chi tiết đơn hàng được hung thủ được giao vào ngày hôm nay - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Mới đây nhất, cơ quan chức năng đã phát hiện ra thêm một tình tiết mới của vụ án. Cụ thể, một nam shipper đã gửi một gói hàng về đến căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Người shipper cũng cho hay, người đặt hàng tên là Dũng, người này đặt 5 lít axit châm bình ắc quy sulfuric (H2SO4). "Tôi chỉ là người giao hàng, không biết hàng này được đặt từ bao giờ".

NÓNG: Xuất hiện tình tiết mới trong vụ giết người, phân xác ở Ninh Bình, gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm? - Ảnh 3
Hình ảnh đơn hàng được cho là của nghi phạm - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 17h00 ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm (SN 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN 1985 đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà.

Dẫn theo nguồn tin của báo Thanh Niên, sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để làm rõ vụ việc.

NÓNG: Xuất hiện tình tiết mới trong vụ giết người, phân xác ở Ninh Bình, gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm? - Ảnh 4

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh niên

Do xảy ra mâu thuẫn, tối 23/3, Dũng đã sát hại chị T. rồi nằm cạnh xác đến sáng. Hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa ngày 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 02 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Hiện tại vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng và làm rõ nguyên nhân.

Lời kể của hàng xóm về nghi phạm đã sát hại, phân xác người tình ở Ninh Bình: 'Tôi rất sợ hãi, không ngờ nó dám làm như vậy'

Lời kể của hàng xóm về nghi phạm đã sát hại, phân xác người tình ở Ninh Bình: 'Tôi rất sợ hãi, không ngờ nó dám làm như vậy'

Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Văn Dũng (37 tuổi) sát hại người yêu rồi phân xác phi tang, người dân tại phố Cống Lọng, phường Nam Bình, Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người chặt xác chặt xác người tình phi tang chặt xác phi tang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số