Ám ảnh lời kể của bố nghi phạm giết người phân xác ở Ninh Bình về những biểu hiện lạ của con trai?

Xã hội 28/03/2022 11:03

Nhận thấy con trai có nhiều biểu hiện bất thường, ông Năm liền khóa trái cửa nhà rồi đi trình báo công an.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở TP. Ninh Bình) để điều tra hành vi "Giết người rồi phân xác phi tang". Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thêm (người tình của nghi phạm, 30 tuổi, ở TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Người dân tại nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng ở phố Cống Lọng, phường Nam Bình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Phạm Văn Năm (bố của nghi phạm Dũng) không giấu được nỗi buồn khi kể về vụ việc. Theo chia sẻ của ông Năm, công việc hàng ngày của ông là trông ao cá thuê, ở cách hiện trường khoảng 2km. Ngôi nhà xảy ra án mạng là của chị Phạm Thị Tuyết (con gái ông Năm, chị của Dũng). Ông Năm kể: "Tôi không ngủ tại nhà này, chỉ hay về đây nấu cơm, ăn uống. Trưa 23/3, tôi qua nhà để làm cơm thì thấy bạn gái Dũng (chị Thêm). Chiều cùng ngày, tôi vẫn thấy xe máy của Thêm tại nhà, hỏi con trai thì nó bảo bạn gái thuê taxi về Tam Điệp rồi".

Ám ảnh lời kể của bố nghi phạm giết người phân xác ở Ninh Bình về những biểu hiện lạ của con trai? - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngày 25/3, ông quay lại nhà con gái thì vẫn thấy xe của chị Thêm tại đây. Lúc này, Dũng nói với bố rằng chuẩn bị đưa lại chiếc xe cho chồng Thêm, ở cách nhà vài trăm mét. Bố nghi phạm ngập ngừng kể lại: "Chiều 27/3, bằng linh cảm, tôi thấy con trai có biểu hiện lạ. Mặt nó tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp. Tôi hỏi nó cái xô đỏ (loại to khoảng 20 lít) tôi hay dùng đâu thì nó bảo dùng để lấy nước, giấu không cho biết cất ở đâu".

Ông Năm cho biết, ông thấy nền nhà nhiều nước, nhớp nháp, Dũng bảo là lau nhà, có chuột chạy nhưng bình thường nghi phạm không có thói quen hay dọn dẹp nhà cửa. Ngay sau khi phát hiện bất thường, ông Năm đã khóa trái cửa và lập tức đến trụ sở công an trình báo.

Cảnh sát sau đó nhanh chóng đến hiện trường, giữ Dũng tại nhà và kiểm tra xung quanh. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Thêm trong tủ, ở tầng hai của ngôi nhà, bên cạnh là chiếc xô đỏ mà con trai ông giấu. Sau khi sự việc xảy ra, ông Năm không thể ngủ khi quá bất ngờ về những gì cậu con trai có thể đã làm: "Suốt những ngày đó, tôi không ngửi thấy mùi hôi thối nào".

 

 

 

Ám ảnh lời kể của bố nghi phạm giết người phân xác ở Ninh Bình về những biểu hiện lạ của con trai? - Ảnh 2
Bố nghi phạm kể lại ngày xảy ra vụ án - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo thông tin của Dân Việt, tại cơ quan công an, đối tượng Dũng đã bước đầu thú nhận hành vi vô nhân tính của mình. Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Dũng (đã có vợ) quen biết rồi thuê nhà trọ sống với chị Thêm (đã có chồng, người thành phố Tam Điệp, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) như vợ chồng khoảng hơn một năm trở lại đây. 

Sáng 23/3, chị Thêm đến nhà chị gái của Dũng tìm và trả đồ cá nhân cho anh để về thành phố Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý. Sau đó, giữa hai bên xảy ra cãi vã nên Dũng đã giữ chị Thêm ở lại nhà không cho đi (lúc này chỉ có Dũng và chị Thêm ở tại nhà). 

Đến khoảng 18h45' cùng ngày, giữa Phạm Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Thêm lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Dũng đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tắt thở rồi nằm cạnh xác chị Thêm. Tới sáng 24/3, Phạm Văn Dũng mới đem thi thể chị cho vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi khét nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa 25/3, Dũng mang thi thể chị qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) và kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Lạnh sống lưng với lời khai của kẻ giết người tình ở Ninh Bình: Nằm cạnh thi thể cả đêm rồi phân xác phi tang

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Sau khi sát hại người yêu, nghi phạm Phạm Văn Dũng đã nằm cạnh xác nạn nhân cả đêm, sau đó đốt xác, phân xác bỏ vào thùng nhựa phi tang.

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