Nghi ngờ con trai mình là Phạm Văn Dũng đã giết người nên ông N. đã đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa không cho đối tượng bỏ trốn.

Theo chia sẻ của báo Dân Việt, liên quan vụ án rúng động giết người, đốt, phân xác tại Ninh Bình xảy ra vào ngày 27/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, ở Ninh Bình) để điều tra hành vi giết người. Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 27/3, Công an Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn N. (sinh năm 1954, ngụ phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp) tại nhà. Điều đáng nói, chính bố đẻ của đối tượng đã nghi ngờ, khóa cửa nhốt đối tượng trong nhà rồi báo án cho cơ quan công an.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Việt Ngay sau khi nhận được tố giác, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, bắt giữ đối tượng. Theo báo Tiền Phong đưa tin, cơ quan chức năng bước đầu xác định thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Th. (đã có chồng, hiện làm thuê tại Ninh Bình) hơn một năm trở lại đây.

Đối tượng Dũng lúc chưa gây án - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Dựa vào lời khai ban đầu của đối tượng Dũng, vào sáng ngày 23/3, chị T. đến nhà chị Phạm T.T. (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng để về TP Tam Điệp. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã giữ chị T. ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị T. ở tại nhà). Khoảng 18h45 phút cùng ngày, Dũng dùng tay sát hại chị Th. rồi nằm cạnh thi thể chị Th. Trưa ngày 25/3, Dũng đem thi thể người tình đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa, có sẵn tại nhà rồi kéo lên tầng 2 cất giấu vào trong tủ. Đến ngày 27/3, bố ruột của Dũng về nhà chị Th. (ở cùng nhà) phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe máy của Th. nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bố Dũng đã gọi điện báo công an. Đặc biệt, ông N. còn ngửi thấy mùi lạ. Nghi ngờ con trai mình là Phạm Văn Dũng đã giết chết chị Th. nên ông N đã đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa không cho đối tượng Phạm Văn Dũng bỏ trốn. Hiện tại, Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để điều tra làm rõ vụ việc.

Lạnh sống lưng với lời khai của kẻ giết người tình ở Ninh Bình: Nằm cạnh thi thể cả đêm rồi phân xác phi tang Sau khi sát hại người yêu, nghi phạm Phạm Văn Dũng đã nằm cạnh xác nạn nhân cả đêm, sau đó đốt xác, phân xác bỏ vào thùng nhựa phi tang.

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