Theo chia sẻ của báo Dân Việt, liên quan vụ án rúng động giết người, đốt, phân xác tại Ninh Bình xảy ra vào ngày 27/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, ở Ninh Bình) để điều tra hành vi giết người.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 27/3, Công an Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn N. (sinh năm 1954, ngụ phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp) tại nhà. Điều đáng nói, chính bố đẻ của đối tượng đã nghi ngờ, khóa cửa nhốt đối tượng trong nhà rồi báo án cho cơ quan công an.