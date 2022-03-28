Sau khi sát hại người yêu, nghi phạm Phạm Văn Dũng đã nằm cạnh xác nạn nhân cả đêm, sau đó đốt xác, phân xác bỏ vào thùng nhựa phi tang.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 27/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP. Ninh Bình. Cụ thể, nạn nhân nữ bị sát hại, sau đó bị đốt xác, phân xác. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp), nghi phạm là Phạm Văn Dũng (SN 1985, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình). Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) cũng đã bước đầu thú nhận hành vi vô nhân tính của mình. Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quen biết rồi thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Th. (đã có chồng, người thành phố Tam Điệp, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng đã nằm cạnh xác nạn nhân, sau đó đốt xác, phân xác bỏ vào thùng nhựa để phi tang - Ảnh: Dân Việt Theo báo Dân Việt đưa tin, vào sáng 23/3, chị Th. đến nhà chị Phạm Thị T. (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã giữ chị Th ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị Th ở tại nhà). Đến khoảng 18h45' cùng ngày, giữa Phạm Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Th lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Th đến khi nạn nhân tắt thở rồi nằm cạnh xác chị Th. Sang sáng ngày 24/3, Phạm Văn Dũng đem thi thể chị Th. cho vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi khét nên đã dập tắt lửa. Tiếp đó đến trưa 25/3, Dũng mang thi thể chị Th. qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa có sẵn tại nhà và kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm - Ảnh: Zing Cơ quan công an còn làm rõ, đến ngày 27/3, bố đẻ của Dũng là ông Phạm Văn N. (sinh năm 1954, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP.Ninh Bình) về nhà con gái là Phạm Thị T và nhận thấy Phạm Văn Dũng có những biểu hiện tâm lý rất không bình thường. Ông N. thấy xe mô tô của chị Nguyễn Thị Th. nhưng không thấy chị Th. đâu. Ông N. dò hỏi nhiều nhưng đối tượng Dũng không nói. Đặc biệt, ông N. còn ngửi thấy mùi lạ. Nghi ngờ con trai mình là Phạm Văn Dũng đã giết chết chị Th. nên ông N. đã đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa không cho đối tượng Phạm Văn Dũng bỏ trốn. Hiện tại, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Dũng và phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

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