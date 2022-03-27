Thắt lòng trước biến cố của cặp vợ chồng tí hon chỉ cao vỏn vẹn 1,1m: Con chào đời chưa kịp nhìn mặt

Vợ chồng chị Đào cho biết, cú sốc mất con đã khiến vợ chồng chị rơi vào giai đoạn khó khăn, trầm cảm.

Mới đây, một đoạn video clip phóng sự về chuyện tình đẹp của cặp đôi "tí hon" là Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1990, quê ở Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (sinh năm 1992, quê Bình Định) thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý. Hai anh chị sinh ra đã không được may mắn phát triển bình thường như những bạn cùng trang lứa, cả 2 chỉ chững lại ở chiều cao chưa tới 1,1m. Theo chia sẻ, anh chị yêu nhau vì cùng cảnh ngộ và sau đó, quyết định rời quê hương vào Sài Gòn mưu sinh bằng việc bán vé số. Hai vợ chồng sống trong căn nhà trọ ở vùng ven thành phố, mặc dù gặp không ít khó khăn về kinh tế nhưng bù lại họ có một cuộc hôn nhân cực kỳ hạnh phúc.

Ảnh cưới của đôi vợ chồng tí hon - Ảnh: Thời đại plus Đáng chú ý hơn, trong đoạn clip chia sẻ, nhiều người không khỏi xót xa khi nghe chị Đào kể lại khoảng thời gian gặp biến cố tưởng chừng như không thể vượt qua. Cụ thể, năm 2016, chị Đào mang thai một bé trai đầu lòng, đây được xem là thành quả tốt đẹp nhất sau 7 năm anh chị gắn bó nhau. Thế nhưng, khi thai kì chỉ mới 2 tháng, bác sĩ khuyên vợ chồng nên đình chỉ thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Chị Đào kể lại trong nước mắt: "Con chào đời lúc 39 tuần, nặng 3,1kg. Mình sinh mổ và được gây mê nên không biết gì, khi con ra đời cũng không được nhìn mặt. Mổ xong mình về nằm ở phòng hậu phẫu 6 tiếng mới tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì con đã mất rồi.

Chồng và bác sĩ giấu, không cho mình biết, nói dối là con đang nằm trong lồng kính... Bác sĩ từng cảnh báo em bé chỉ có 25% có thể lớn lên bình thường, 75% sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng khác. Mình luôn ao ước được làm mẹ, mình mong em bé sẽ rơi vào khoảng 25% may mắn". Cú sốc mất con đến hiện tại anh chị vẫn chưa thể nguôi ngoai - Ảnh: Cắt từ clip Đối diện với cú sốc mất con, vợ chồng chị Đào như rơi vào trầm cảm vì bản thân anh chị đã không được hoàn hảo như mọi người, giờ đây lại bị cướp mất đi hy vọng nhiều năm. Đoạn clip về đôi vợ chồng say khi chia sẻ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Một số người còn chia sẻ, từng biết đến câu chuyện tình yêu đẹp của cả hai nhưng sau một thời gian không thấy xuất hiện, không ai ngờ anh chị đã phải đối mặt với giai đoạn khó khăn như vậy. Việc này khiến cho không ít người bày tỏ sự khâm phục.

Xót xa 'chiến binh tí hon' gần 3 tuổi phải chiến đấu cùng lúc với ung thư quái ác và COVID-19 Chị H.T.A (SN 1990) đưa con trai T.Q.H (SN 2018) đi chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, tuy nhiên, khi về trở về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jút thì phát hiện bị nhiễm Covid-19.

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