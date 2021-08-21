Xót xa 'chiến binh tí hon' gần 3 tuổi phải chiến đấu cùng lúc với ung thư quái ác và COVID-19

Xã hội 21/08/2021 13:56

Chị H.T.A (SN 1990) đưa con trai T.Q.H (SN 2018) đi chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, tuy nhiên, khi về trở về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jút thì phát hiện bị nhiễm Covid-19.

Theo thông tin của báo Đắk Nông, đáng nói, bé trai mới gần 3 tuổi lại mắc căn bệnh quái ác nay phải chịu thêm Covid-19 khiến ai nấy cũng thấy xót xa. Anh Trần Thiện Bảo - ba của bé trai tâm sự, bé H. sinh ra cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác nhưng đến khi 8 tháng tuổi, con bị đau, sau đó, phát hiện ra các bệnh như thiếu máu, đau mắt, sưng khớp tay, chân.

Hai vợ chồng đưa con chạy chữa khắp nơi suốt 4 tháng trời, đi khắp các bệnh viện từ Đắk Lắk đến TP.HCM cũng không tìm ra bệnh cho bé. Khi được 1 tuổi, bác sĩ mới tìm ra bệnh và cho biết bé H bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Cầm bệnh án trên tay, anh Bảo suy sụp tinh thần nhưng vì là trụ cột chính trong gia đình nên anh không cho phép mình gục ngã. 

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 Bé H. mới gần 3 tuổi đang phải điều trị 2 căn bệnh ung thư và Covid-19 - Ảnh: Báo Đắk Nông 

Theo thông của Tiền Phong, cuối tháng 7/2021, chị A. đưa con xuống Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để vào thuốc chữa bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Tuy nhiên, khi em H. vừa làm xong các thủ tục thì bệnh viện bị phong tỏa do phát hiện ca mắc COVID-19. Chưa kịp vào thuốc song trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chị A. đành thuê xe đưa con về lại Đắk Nông.

Mặc dù, trước khi về, 2 mẹ con đã làm test nhanh kháng nguyên Covid-19 và cho kết quả âm tính. Nhưng khi đến chốt kiểm soát dịch ở Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp)- cửa ngõ tỉnh Đắk Nông, mẹ con chị được lấy mẫu thêm 1 lần nữa bằng kỹ thuật RT-PCR rồi về Trung tâm Y tế huyện Cư Jút cách ly tập trung được 1 ngày thì nhận tin bị dương tính với SARS-CoV-2.

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Em H. đang ở khu cách ly trị bệnh - Ảnh: Tiền Phong

Còn bố bé H., do tiếp xúc với người tài xế chở vợ con anh về nên phải gửi đứa con đầu cho người thân rồi cũng lên huyện cách ly tập trung. Từ trong khu cách ly, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe vợ con, nhất là bé T.Q.H. Anh Bảo tâm sự: "Lúc nào khỏe, bé lại vui chơi. Nhưng khi bệnh tái phát, bé lại mệt lả, rồi nằm bẹp trên giường, thương lắm. Bình thường, ung thư đã đau đớn, nay thêm COVID-19 khiến sức con càng yếu mệt hơn. Đến nay, đã quá thời gian vào thuốc ức chế bệnh ung thư nên cơ thể con lại bị nổi nhiều hạt màu đỏ, tôi lo lắng lắm".

Được biết, suốt 2 năm qua, cứ 20 ngày, vợ chồng anh chạy vạy tiền để đưa con xuống Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vào thuốc trị bệnh. Anh Bảo nghẹn ngào: "Có lúc tưởng chừng như đã mất con mãi mãi, nhưng còn nước còn tát, vợ chồng tôi không thể mang con về nhà. Tôi làm nghề mộc, ai kêu gì làm nấy; còn vợ buôn bán quần áo dạo. Từ ngày con bị bệnh, chúng tôi chỉ biết dựa vào nhau. Rất may, tôi thuê nhà ở của người quen nên họ cũng thông cảm, cho nợ khi nào có tiền thì trả, nhất là mấy tháng nay không làm ra tiền vì ảnh hưởng của dịch bệnh”.

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