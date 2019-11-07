Đám cưới của cặp đôi tí hon chồng 1m2, vợ 1m18 khiến nhiều người ngưỡng mộ

Xã hội 07/11/2019 10:52

Hình ảnh đám cưới của cặp đôi tí hon khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua. Cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của họ và gửi lời chúc phúc đến cả hai.

Mới đây, một diễn đàn dành cho giới trẻ đã chia sẻ ảnh cưới của một cặp đôi tí hon thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

“Cặp cô dâu, chú rể tí hon nhất Việt Nam. Chị Lê Thị Diễm My (quê Bình Thuận) 30 tuổi, cao 1m18 nặng 18kg. Anh Nguyễn Văn Hùng (quê Nghệ An) 31 tuổi, cao 1m20 nặng 20kg”, thông tin về cặp đôi được chia sẻ trên diễn đàn.

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Câu chuyện của cặp đôi tí hon gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Helino, cả anh Hùng và chị My đều không may mắc căn bệnh lùn tuyến yên do thiếu hormone tăng trưởng. Anh Hùng hiện đang làm nghề giáo viên ở Trung tâm Nghị lực sống, là người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

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Ai nấy đều ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi và chúc anh chị mãi hạnh phúc trong tương lai - Ảnh: Internet

Vào năm 2016, vì cảm mến nghị lực phi thường của chàng trai nhỏ bé nên chị My đã chủ động liên lạc nhưng anh Hùng vẫn liên tục từ chối tình cảm.

Mặc dù bị anh Hùng liên tục tìm cách tránh mặt nhưng chị My vẫn kiên trì với tình cảm của mình. Cuối cùng, sự kiên trì của chị My đã khiến anh Hùng cảm động. Mặc dù tình cảm của cặp đôi thường xuyên bị mọi người bàn tán nhưng cuối cùng anh chị cũng vượt qua được dư luận và tổ chức hôn lễ.

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Tình yêu của anh Hùng, chị My truyền cảm hứng cho rất nhiều cặp đôi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bộ ảnh cưới của họ được đăng tải, không ít người cảm thấy xúc động. Ai nấy đều hết lời khen ngợi tình yêu đẹp của anh chị. Nhiều người cho rằng đây đúng là "một cặp trời sinh", sinh ra là để dành cho nhau.

Tất cả đều hy vọng trong tương lai, gia đình anh Hùng và chị My sẽ mãi hạnh phúc để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Tình yêu của họ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác hay ngoại hình và bất kì ai cũng có quyền được hạnh phúc.

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