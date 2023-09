Đám cưới của cặp đôi tí hon chồng 1m2, vợ 1m18 khiến nhiều người ngưỡng mộ

“Cặp cô dâu, chú rể tí hon nhất Việt Nam. Chị Lê Thị Diễm My (quê Bình Thuận) 30 tuổi, cao 1m18 nặng 18kg. Anh Nguyễn Văn Hùng (quê Nghệ An) 31 tuổi, cao 1m20 nặng 20kg”, thông tin về cặp đôi được chia sẻ trên diễn đàn.

Câu chuyện của cặp đôi tí hon gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Helino, cả anh Hùng và chị My đều không may mắc căn bệnh lùn tuyến yên do thiếu hormone tăng trưởng. Anh Hùng hiện đang làm nghề giáo viên ở Trung tâm Nghị lực sống, là người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.