Đám cưới ‘cặp đôi ông cháu’ chênh nhau gần 40 tuổi gây xôn xao

Thế giới 10/09/2019 17:31

Mới đây, hình ảnh đám cưới “cặp đôi ông cháu” chênh nhau gần 40 tuổi thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người mỉa mai rằng cô dâu đồng ý kết hôn vì chú rể giàu có.

Trong xã hội ngày nay, việc các cặp đôi chênh tuổi đến với nhau không còn là chuyện hiếm gặp. Bất chấp rào cản tuổi tác và dư luận dị nghị, nhiều người đã hạnh phúc nắm tay nhau "về chung nhà". 

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đám cưới của một “cặp đôi ông cháu” khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán với nhiều ý kiến khen chê. 

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Đám cưới của 'cặp đôi ông cháu' gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh: Chinatimes

Theo những hình ảnh được chia sẻ, cô dâu và chú rể trông vô cùng hạnh phúc trong trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen "có cánh" dành cho nhan sắc cô dâu, không ít người cho rằng chú rể quá già so với vợ. Được biết cô dâu chỉ mới 26 tuổi còn chú rể đã bước qua tuổi 62. Dù cách nhau đến 36 tuổi nhưng cả hai vẫn quyết định "về chung nhà". Không chỉ tổ chức đám cưới linh đình, chú rể còn đem một dàn siêu xe đón dâu khiến nhà gái vô cùng hãnh diện.

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Dàn siêu xe chú rể dùng để rước dâu - Ảnh: Chinatimes

Câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều người cho rằng cô dâu đồng ý kết hôn với chú rể lớn tuổi như vậy là do ông ta giàu có, có thể mang đến cho cô gái một cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng dù vì tình yêu hay vì tiền, miễn cặp đôi hạnh phúc là được, không cần quan tâm đến những bình luận ác ý.

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Bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người tỏ ra nghi ngờ tình yêu của cặp đôi - Ảnh: Chinatimes

 “Nếu không có dàn siêu xe, chắc cô dâu cũng không ngậm đắng nuốt cay lấy ông chồng bằng tuổi bố mình thế đâu”, một người dùng Weibo mỉa mai.

“Không phải chú rể nhìn già quá sao? Tiếc cho một nhan sắc xinh đẹp. Nhưng mà chắc em ấy cũng ưng ý số tài sản của ông chồng nên mới chịu kết hôn”, L.N bình luận.

“Dù cưới nhau vì yêu hay vì tiền đều mong 2 người sẽ hạnh phúc. Cuộc sống mỗi người là do chính mình lựa chọn, không tội tình gì phải nghe ý kiến của người khác. Chúc gia đình nhỏ hạnh phúc nhé”, một số người gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

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Từ khóa:   cặp đôi chênh tuổi nóng trên mạng xã hội Trung Quốc

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