Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Văn Dũng (37 tuổi) sát hại người yêu rồi phân xác phi tang, người dân tại phố Cống Lọng, phường Nam Bình, Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, liên quan đến vụ sát hại rồi phân xác người tình ở Ninh Bình khiến dư luận phẫn nộ, người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng. Cụ thể, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông P.V.N (sinh năm 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985) đã ra tay sát hại, giấu xác chị N.T.T (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà. Bà Lụa (người dân sống gần hiện trường) kể rất hiếm khi bà gặp Dũng và chưa từng nói chuyện với người đàn ông này. Bà Lụa kể: "Hôm 23/3, tôi thấy có xô xát, cãi vã. Một người phụ nữ trèo ra từ tầng 2 của ngôi nhà nhưng bị Dũng kéo lại. Kể từ hôm đó tôi không thấy có biểu hiện gì khác thường".

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án gây bàng hoàng dư luận - Ảnh: Zing Trong khi đó, bà Đinh Thị Bình (sống sát vách nơi xảy ra vụ án) cho biết bà thấy một bó hoa cúc được vứt từ nhà chị Tuyết sang. Trong khi đó, bà cho biết hàng xóm không cúng bái gì. Bà Bình chia sẻ: "Suốt những ngày đó, tôi không thấy có biểu hiện gì bất thường từ ngôi nhà, không nghe thấy tiếng kêu hay cãi vã, mâu thuẫn nào". Bà Hoa (sống tại khu vực phố Cống Loọng) kể, vào khoảng hơn 15h chiều qua (28/3) bà nghe mọi người trong khu phố kể có vụ án xảy ra ở nhà số 2, ngõ 38 nên bà nhanh chóng ra xem sự việc như thế nào.

"Khi tôi ra đến nơi thì công an đã căng dây không cho tiếp cận. Lúc này, một số người đứng ở đây bảo thằng Dũng giết người yêu rồi phân xác trên tầng. Nghe thấy mọi người nói như thế tôi rất sợ hãi, không ngờ nó dám làm như vậy...", bà Hoa kể. Một người phụ nữ khác sống cạnh ngôi nhà xảy ra vụ án cho biết, nhiều ngày qua bà không hề thấy biểu hiện bất thường gì của nhà bên cạnh. Chiều qua, khi bà nghe tin Dũng giết người và phân xác nên cảm thấy rất sợ hãi, cả đêm mất ngủ. Nghi phạm Phạm Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Việt Trước đó, theo VTV News đưa tin, vào chiều ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (37 tuổi) đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Th. tại nhà. Ngay sau khi nhận được tố giác, cảnh sát đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả bước đầu Dũng khai nhận thông qua mạng xã hội, có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Th. (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây. Vào sáng 23/3 chị Th. đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng hắn không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã giữ chị Th. ở lại nhà không cho đi. Chiều cùng ngày, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Th. đến khi nằm im, ngừng thở rồi nằm cạnh xác nạn nhân. Những ngày sau, Dũng đã phân xác nạn nhân để trên tầng. Hiện tại, Cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

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