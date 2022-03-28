Phẫn nộ người chồng ở Sơn La bạo hành vợ nhập viện chỉ vì... giặt quần không sạch

Xã hội 28/03/2022 10:55

Công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) đang điều tra vụ việc chồng bạo hành vợ, khiến vợ phải nhập viện cấp cứu.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ tên là S.T.M trong tình trạng sốc, huyết áp tụt, người bầm tím toàn thân, xét nghiệm có tình trạng suy đa phủ tạng do các vết bầm tím. Bệnh viện đang dùng thuốc vận mạch cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, tình trạng suy gan, suy thận của bệnh nhân phải đợi ngày mai xét nghiệm mới biết được có giảm hay không. Hiện tại, sức khỏe của nữ bệnh nhân đang ổn định.

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Chị S.T.M còn đang nuôi con nhỏ trong tình trạng suy đa phủ tạng - Ảnh: VOV

Trước đó, theo báo Dân Việt, vào ngày 25/3, do mâu thuẫn gia đình, ông Mùa A Tếnh, ở bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã dùng củi đánh vợ, khiến vợ bị thương nặng. Nạn nhân là chị S.T.M, có hộ khẩu tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn (Sơn La). Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã được gia đình đón về huyện Mai Sơn để nhập viện cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) bắt đầu xác minh, điều tra vụ chồng bạo hành khiến vợ nhập viện cấp cứu. Dựa trên điều tra ban đầu, ông Mùa A Tếnh bảo vợ mình là bà ST.M đi giặt quần. Thấy vợ giặt nhanh nên ông Tếnh cho rằng quần chưa sạch và bắt bà vợ đi giặt lại lần 2.

Anh Sồng A Chơ (anh trai chị M.) buồn rầu nói: "Ngày 26/3, sau khi nhận được thông tin em M. bị chồng đánh, anh em chúng tôi đã xuống bản Bún, xã Tân Xuân để giải quyết sự việc. Theo lời kể của em M., sáng ngày 25/3, do mâu thuẫn trong việc giặt quần, em M. bị chồng dùng củi đánh vào người. Sáng đánh một lần, chiều tối đánh tiếp lần 2. Hậu quả, chân, tay, lưng em M. xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Em không thể đi bộ được nên chúng tôi phải cõng em đi lại. Thấy em bị thương nặng, tối qua (26/3), gia đình đã đưa em lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn"

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Sau khi bị chồng bạo hành, chị M. đang nằm theo dõi, điều trị tại Bệnh viện - Ảnh: Dân Việt

Tại cơ quan điều tra, ông Mùa A Tếnh thừa nhận có đánh vợ là chị S.T.M. Ông Tếnh khai nhận: "Do nói chuyện không hợp nên tôi đánh vợ mấy nhát. Vợ đi giặt quần không sạch nên tôi dùng gậy to bằng ngón tay đánh vợ"

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

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