Vụ lật đò thương tâm tại Tuyên Quang: Đã tìm thấy thi thể người mẹ, con gái 5 tuổi vẫn mất tích

Xã hội 28/03/2022 09:36

Lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do lật đò tại bến đò chợ xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã tìm thấy thi thể người mẹ, còn cháu bé 5 tuổi vẫn mất tích.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến tai nạn lật đò trên sông Gâm (Tuyên Quang), vào chiều 27/3, lãnh đạo UBND xã Xuân Vân (Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Triệu Thị Thu H. (sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Tày, xã Xuân Vân) đang trôi dạt về phía hạ nguồn sông Gâm, cách hiện trường vụ lật đò 5km. Bên cạnh đó, con gái chị H. là cháu Nguyễn Thị H. (sinh năm 2016) đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Sau khi nhận được thông tin tìm thấy thi thể nạn nhân, chính quyền địa phương phối hợp cùng với các đơn vị liên quan bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức tang lễ, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm con của chị Triệu Thị Thu H. là cháu Nguyễn Thị H.

lat do tren song gam
Thi thể người mẹ trong vụ lật đò được tìm thấy cách hiện trường 5km - Ảnh: báo Lao Động

Trước đó, Vietnamplus/TTXVN đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 23/3 xảy ra một vụ lật đò trên khu vực sông Gâm đoạn qua xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn). Anh Nguyễn Xuân Hưng là người lái đò trú tại địa phương này kể lại, khi đò đang di chuyển qua sông, cánh quạt động cơ bị dừng hoạt động do mắc vào rác trôi trên sông dẫn đến đò bị trôi dạt, sau đó va vào cành tre sà xuống sát mặt sông nên bị lật.

lat do tren song gam 1
Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm con của chị H. là cháu Nguyễn Thị H. - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên đò có 5 hành khách. Sau khi đò lật, 3 hành khách và lái đò đã tự bơi được vào bờ, còn 2 hành khách là 2 mẹ con vẫn đang mất tích.

Ông Lê Hồng Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Vân cho biết bến đò Xuân Vân phục vụ vận chuyển hành khách từ xã Xuân Vân qua Sông Lô sang xã Phúc Ninh.

Đà Nẵng: Tắm biển đêm, 5 du khách bị nước cuốn trôi, người dân khẳng định 'nếu tắm trong vùng an toàn rất khó xảy ra tai nạn'

Đà Nẵng: Tắm biển đêm, 5 du khách bị nước cuốn trôi, người dân khẳng định 'nếu tắm trong vùng an toàn rất khó xảy ra tai nạn'

Khoảng 19 giờ tối 27/3, một nhóm du khách có 6 người xuống tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng thì 5 người bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lật đò trên sông Gâm lật đò ở Tuyên Quang Tuyên Quang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số