Lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do lật đò tại bến đò chợ xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã tìm thấy thi thể người mẹ, còn cháu bé 5 tuổi vẫn mất tích.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến tai nạn lật đò trên sông Gâm (Tuyên Quang), vào chiều 27/3, lãnh đạo UBND xã Xuân Vân (Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Triệu Thị Thu H. (sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Tày, xã Xuân Vân) đang trôi dạt về phía hạ nguồn sông Gâm, cách hiện trường vụ lật đò 5km. Bên cạnh đó, con gái chị H. là cháu Nguyễn Thị H. (sinh năm 2016) đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Sau khi nhận được thông tin tìm thấy thi thể nạn nhân, chính quyền địa phương phối hợp cùng với các đơn vị liên quan bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức tang lễ, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm con của chị Triệu Thị Thu H. là cháu Nguyễn Thị H.

Thi thể người mẹ trong vụ lật đò được tìm thấy cách hiện trường 5km - Ảnh: báo Lao Động

Trước đó, Vietnamplus/TTXVN đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 23/3 xảy ra một vụ lật đò trên khu vực sông Gâm đoạn qua xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn). Anh Nguyễn Xuân Hưng là người lái đò trú tại địa phương này kể lại, khi đò đang di chuyển qua sông, cánh quạt động cơ bị dừng hoạt động do mắc vào rác trôi trên sông dẫn đến đò bị trôi dạt, sau đó va vào cành tre sà xuống sát mặt sông nên bị lật.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm con của chị H. là cháu Nguyễn Thị H. - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên đò có 5 hành khách. Sau khi đò lật, 3 hành khách và lái đò đã tự bơi được vào bờ, còn 2 hành khách là 2 mẹ con vẫn đang mất tích.

Ông Lê Hồng Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Vân cho biết bến đò Xuân Vân phục vụ vận chuyển hành khách từ xã Xuân Vân qua Sông Lô sang xã Phúc Ninh.

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