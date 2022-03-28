Đà Nẵng: Tắm biển đêm, 5 du khách bị nước cuốn trôi, người dân khẳng định 'nếu tắm trong vùng an toàn rất khó xảy ra tai nạn'

Xã hội 28/03/2022 09:04

Khoảng 19 giờ tối 27/3, một nhóm du khách có 6 người xuống tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng thì 5 người bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, khuya 27/3, lãnh đạo quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác nhận, tại bãi biển Phạm Văn Đồng vừa xảy ra vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối cùng ngày (27/3), một nhóm du khách có 6 người xuống tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng thì 5 người bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Ngay lập tức 1 người phụ nữ trong nhóm chạy vào bờ để kêu cứu.

Lúc này, anh Hoàng Hữu Trung (30 tuổi, người địa phương) đã dùng thuyền SUP bơi ra cứu được 4 du khách (3 nữ, 1 nam), 1 người còn lại vẫn đang mất tích tên Lưu Đức Đ. (20 tuổi, quê Nam Định).

Đà Nẵng: Tắm biển đêm, 5 du khách bị nước cuốn trôi, người dân khẳng định 'nếu tắm trong vùng an toàn rất khó xảy ra tai nạn' - Ảnh 1
Cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với VOV, nhiều người dân tại hiện trường cho biết, biển Phạm Văn Đồng những ngày qua sóng không lớn, nếu tắm trong vùng an toàn rất khó xảy ra tai nạn. "Rất có thể nhóm du khách trôi vào đoạn đáy bị sụt, gặp nước xoáy không có kinh nghiệm xử lý nên bị cuốn trôi" - một người dân địa phương nói.

Đà Nẵng: Tắm biển đêm, 5 du khách bị nước cuốn trôi, người dân khẳng định 'nếu tắm trong vùng an toàn rất khó xảy ra tai nạn' - Ảnh 2
Xe cứu thương tập kết tại bãi biển Phạm Văn Đồng - Ảnh: VTV

Trên các bãi biển tại thành phố Đà Nẵng luôn có đội cứu hộ túc trực. Tuy nhiên vào ban đêm trời tối, rất khó bao quát được hết ngoài biển. Du khách không quen dòng hải lưu không nên chủ quan tắm biển xa bờ, không nên tắm biển vào ban đêm.

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Sau khi tắm được 20 phút thì Trần Nhật Duy H. và Đặng Hiếu N. bị sóng biển cuốn ra xa bờ. Khi các học sinh khác phát hiện ra thì không nhìn thấy H. và N. nữa. 

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