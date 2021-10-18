Trời đang mưa, bốn thanh niên rủ nhau ra gành đá ven biển để câu cá, hai người bị sóng biển cuốn trôi mất tích

Xã hội 18/10/2021 08:56

11 giờ trưa ngày 17/10, H. và Kh. cùng với 2 người khác khác ra khu vực bờ biển thuộc gành Tân Thanh, huyện Phù cát, Bình Định để câu cá biển. Thời điểm trên, khu vực ven biển Phù Cát có sóng lớn kèm theo gió tạo triều cường mạnh.

Dẫn tin từ Sài Gòn Giải Phóng, tối 17/10, ông Lê Văn Diêu, Chủ tịch UBND xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy tung tích của 2 thanh niên bị sóng biển cuốn mất tích khi đang câu cá ở gành đá Tân Thanh (ven biển xã Cát Hải).

Danh tính hai thanh niên gặp nạn gồm Ph.V.H. (29 tuổi), H.T.Kh. (25 tuổi) cùng ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát.

Trước đó, 11 giờ trưa cùng ngày, H. và Kh. cùng với 2 người khác khác ra khu vực bờ biển thuộc gành Tân Thanh để câu cá biển. Thời điểm trên, khu vực ven biển Phù Cát có sóng lớn kèm theo gió tạo triều cường mạnh.

Binh Dinh 1
Từ đêm 16 đến ngày 17/10 địa bàn Bình Định có mưa rất lớn, nhiều vùng núi xuất hiện lũ trên các sông, suối -  Sài Gòn Giải Phóng

Lúc này, H. và Kh. ra mép gành ngồi câu bị sóng biển lớn xô đến cuốn trôi ra biển mất tích. Thấy vậy, hai người bạn câu cùng chạy đến ứng cứu, nhưng do sóng biển quá lớn không thể tiếp cận được.

Trong chiều tối cùng ngày, lực lượng dân quân, công an, người dân địa phương đã sử dụng các phương tiện, huy động cả thuyền thúng gắn máy để tìm kiếm tung tích 2 thanh niên bị nạn nhưng không thấy.

“Do thời tiết quá xấu kèm theo mưa, trên biển có sóng rất lớn nên lực lượng chức năng và người dân không thể tiếp cận hiện trường để tìm kiếm tung tích 2 thanh niên này”, ông Diêu cho hay.

Được biết, trong đêm 16 đến ngày 17/10, địa bàn tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa rất to, có nơi lượng mưa đo được 200mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng núi xuất hiện lũ lớn trên các sông, suối. Vùng ven biển có sóng gió rất lớn biển động dữ dội.

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Từ khóa:   lũ lụt Bình Định lũ cuốn trôi

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