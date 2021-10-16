Tất cả trẻ em từ 12 - 17 tuổi sinh sống, học tập trên địa bàn TP.HCM dự kiến được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 từ 22/10

Sở Y tế TP đề xuất thời gian bắt đầu tiêm vắc-xin là từ ngày 22/10 cho tất cả trẻ từ 12 - 17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP.HCM, học sinh đang đi học từ lớp 6 - 12 với số lượng dự kiến khoảng 780.000 trẻ.

Dẫn tin từ Người Lao Động, Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại TP.HCM.

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Theo tờ trình này, Sở Y tế TP đề xuất thời gian bắt đầu tiêm là từ ngày 22/10 cho tất cả trẻ từ 12 - 17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP.HCM, học sinh đang đi học từ lớp 6 - 12 với số lượng dự kiến khoảng 780.000 trẻ; phạm vi triển khai 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Loại vắc-xin sử dụng là loại vắc-xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12-17 tuổi. Vắc-xin được sử dụng 2 liều cơ bản/đối tượng và tiêm chủng cùng loại vắc-xin.

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Theo kế hoạch này, Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chỉ đạo các trường lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ và lập danh sách người đồng ý tiêm báo cáo về UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức...

Theo dự thảo của Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Thủ Đức và các quận, huyện đóng vai trò chủ đạo trong triển khai, giám sát, đôn đốc những đơn vị liên quan, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi học tại các trường trên địa bàn và trẻ sinh sống tại địa phương (không đi học). Việc tiêm chủng đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tuân thủ những quy định chuyên môn hiện hành do Bộ Y tế cùng Sở Y tế hướng dẫn và chỉ đạo.

Căn cứ số lượng đối tượng cần tiêm chủng cùng tình hình dịch bệnh tại địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vận dụng các hình thức tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em, đáp ứng yêu cầu về an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo theo tiến độ đề ra.

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