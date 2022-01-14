Sự thật gây SỐC về cuốn sổ 'thị tẩm' của ông Lê Tùng Vân: CĐM vỡ lẽ vì ghi chép '1 chuyện khác'!

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, liên quan tới sai phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai , ngoài việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người, cho tại ngoại 1 bị can, Cảnh sát cũng đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai).

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan.

Hình ảnh lan truyền trên MXH được cho là sổ thị tẩm của thầy ông nội - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong loạt ảnh được đăng tải, hình ảnh cơ quan điều tra kiểm tra một cuốn sổ ghi chép ở Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ được cư dân mạng lan truyền rộng rãi. Cũng từ đây, xuất hiện tin đồn cho rằng đây là "sổ thị tẩm" của ông Lê Tùng Vân và các cô con gái, bởi trước đó, trong một buổi phát trực tiếp, anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân cũng từng tiết lộ rằng đã được tận mắt thấy quyển sổ này.