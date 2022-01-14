Sự thật gây SỐC về cuốn sổ 'thị tẩm' của ông Lê Tùng Vân: CĐM vỡ lẽ vì ghi chép '1 chuyện khác'!

Mới đây, trong quá trình khám xét cơ sở Tịnh thất Bồng Lai, hình ảnh một cuốn sổ được CĐM lan truyền khắp MXH và cho rằng đây chính là "sổ thị tẩm" từng được "con trai tự nhận" Lê Thanh Minh Tùng tiết lộ trước đó.
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Theo nguồn tin từ Tiền Phong, liên quan tới sai phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ngoài việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người, cho tại ngoại 1 bị can, Cảnh sát cũng đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai).
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan.
Đáng chú ý, trong loạt ảnh được đăng tải, hình ảnh cơ quan điều tra kiểm tra một cuốn sổ ghi chép ở Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ được cư dân mạng lan truyền rộng rãi. Cũng từ đây, xuất hiện tin đồn cho rằng đây là "sổ thị tẩm" của ông Lê Tùng Vân và các cô con gái, bởi trước đó, trong một buổi phát trực tiếp, anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân cũng từng tiết lộ rằng đã được tận mắt thấy quyển sổ này.
Tuy nhiên, đến mới đây, theo Dân Trí, trên thực tế, ngày 4/1, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Trong quá trình kiểm tra không hề có cuốn "hồ sơ tình ái" hay "sổ thị tẩm" như cộng đồng mạng đồn thổi, chia sẻ.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại "chu kỳ kinh nguyệt" của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.