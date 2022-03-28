Đối tượng giết người tình, đốt xác, chặt xác làm đôi để phi tang ở Ninh Bình được xác định là con nghiện, sống khép kín, trước đó, người này từng học giỏi và thi đỗ trường quân đội.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở TP Ninh Bình) để điều tra hành vi Giết người. Nghi phạm này được xác định là người đã giết người tình Nguyễn Thị Thêm (30 tuổi, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) rồi phân xác phi tang. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp). Nạn nhân và nghi phạm là nhân tình của nhau. Trước đó, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ và ly hôn) có quan hệ, thuê nhà trọ sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị T. (đã có chồng), làm thuê tại TP Ninh Bình.

Chân dung nghi phạm Phạm Văn Dũng - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo thông tin trên VietNam Net, phía chính quyền địa phương thông tin đối tượng Dũng là một con nghiện, từng là bộ đội nhưng đã bị cho ra khỏi quân ngũ. Ông Phạm Văn Năm (68 tuổi) - bố của Dũng cho biết, ngày còn trẻ Dũng học giỏi và sau đó thi đỗ vào trường quân đội. Sau khi xuất ngũ, Dũng sống khép kín, ít nói, việc có nợ nần, cờ bạc hay không thì ông không rõ. "Con tôi khi xuất ngũ, nó đến Hà Nội làm nhân viên tư vấn và mới chuyển về quê được một thời gian. Đến tháng 11/2021 thì Dũng và vợ ly hôn" - ông Năm chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp thị. Theo ông Năm, Dũng và vợ cũ đã có 1 người con, năm nay đang học lớp 1.

Ông Phạm Văn Năm - bố ruột nghi phạm (Ảnh: Zing) Trước đó, khoảng 17h00 ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm (SN 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN 1985) đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 23/3, chị T. đến nhà chị gái Dũng (lúc này không có nhà), trả đồ cá nhân cho anh ta để về TP Tam Điệp. Tại đây, Dũng không đồng ý và giữa hai bên cãi nhau. Dũng đã dùng tay bóp cổ rồi nằm cạnh xác chị T. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Zing) Đến sáng hôm sau, Dũng đi mua xăng về đốt thi thể, nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Trưa 25/3, Dũng đem thi thể chị T. đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa có sẵn tại nhà, sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Lời kể của hàng xóm về nghi phạm đã sát hại, phân xác người tình ở Ninh Bình: 'Tôi rất sợ hãi, không ngờ nó dám làm như vậy' Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Văn Dũng (37 tuổi) sát hại người yêu rồi phân xác phi tang, người dân tại phố Cống Lọng, phường Nam Bình, Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-gadan-ong-giet-nhan-tinh-roi-phan-xac-lam-doi-tu-nguoi-hoc-gioi-bong-tro-nen-nghien-ngap-song-khep-kin-458622.html