Theo đó, trao đổi với PV Dân Trí, TS. Nguyễn Hồng Thái, Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp - Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho hay, anh tiếp nhận vụ việc từ hơn 5 năm trước.

Người vợ bẽn lẽn thừa nhận với chồng, mình đã ăn nằm với cả 6 người đàn ông kia nên quả thực bản thân chị cũng không biết đứa trẻ là con của chồng hay con ai - Cậu chuyện có thật mà ngỡ như đùa này hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Do mâu thuẫn vợ chồng, chị Th đã bỏ xuống Hà Nội để sinh sống. Tại đây, chị đi làm thuê và tình cờ quen với một người đàn ông đã có vợ và 2 con gái. Anh này đã thuê cho chị một căn phòng khá tiện nghi và thường xuyên lui tới, ăn ngủ cùng chị.

Luật sư Thái cho hay nhân vật chính trong câu chuyện đã tìm đến văn phòng anh nhờ hỗ trợ là anh Đỗ Văn T. (SN 1980, quê Vĩnh Phúc) và vợ là chị Lê Thị Th. (SN 1984).

Không chỉ qua lại với người đàn ông đã có vợ, khoảng thời gian này, chị Th. còn "hẹn hò" với anh Nguyễn Văn K. quê ở Thanh Oai.

Sau khi chị Th mang thai và sinh con, chị chuyển về quê sinh sống. Chồng chị Th - Anh T. vẫn chấp nhận tha thứ và coi đứa bé như con ruột. Tuy nhiên, một thời gian sau, anh K. đã tìm về tận nhà chị Th. và khẳng định đứa bé là con mình. Cũng từ đây, chuyện chị Th. qua lại với người đàn ông khác trong thời gian làm việc tại Hà Nội bị cả gia đình chồng phát giác.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, sau khi nghe anh K. trình bày hoàn cảnh (bị ung thư, thời gian còn lại không nhiều), chồng chị Th. đã đồng ý để vợ và bé trai về Hà Nội cùng anh K.

Ở nhà anh K. được một tháng, chị Th. bày tỏ ý định muốn về nhà. Tuy nhiên, gia đình anh này phản đối gay gắt và yêu cầu chị Th. muốn đi thì phải để đứa trẻ lại. Sau nhiều lần thuyết phục, nài nỉ không thành, chị đành bỏ lại con, về quê cầu cứu chồng.

Ngay sau đó, cả 3 đã có buổi làm việc tại cơ quan chức năng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như ngay lúc này, lại xuất hiện thêm 5 người đàn ông đến đòi nhận con.

Trong số 5 người đó, có người đàn ông có 2 con gái đã thuê phòng cho chị Th. ở, một vài người khác thì ở trong cảnh độc thân chưa vợ…

Ngỡ là đùa, nhưng chính chị Th. đã thừa nhận mình đã ăn nằm cả với 6 người này nên quả thực bản thân chị cũng không biết đứa trẻ là con ai.

Liên quan đến vụ việc này, Dân Việt đưa tin, tại buổi làm việc này, cán bộ công an đã đứng ra dàn xếp, hòa giải. Phía anh K. thì một mực cho rằng, anh đã đứng ra làm giấy khai sinh cho đứa bé vì vậy mới là cha hợp pháp của cháu. Những người đàn ông kia cũng khăng khăng mình là cha đứa nhỏ.

Thấy sự việc quá rắc rối, luật sư đã đề nghị cả 7 người đàn ông cùng đi làm xét nghiệm ADN để xác định cha đứa bé là ai. Tuy nhiên, cả 7 người đàn ông tranh con đều từ chối yêu cầu này. Thậm chí, họ còn nói rằng, cho dù đó không phải là con mình, họ vẫn muốn nhận nuôi đứa bé. Ngay sau đó, theo phân tích của luật sư, vì hiện tại anh T và chị Th vẫn đang là vợ chồng hợp pháp nên về mặt pháp lý, anh T. hiện là cha của đứa bé. Chính vì vậy anh T và chị Th. có quyền đưa bé về nhà cho đến khi làm rõ mối quan hệ huyết thống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sau buổi làm việc kết thúc được một tuần, chị Th. bất ngờ uống thuốc sâu tự tử. Chị được đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Biết tin chị nằm viện, 7 người đàn ông đều thay nhau đến chăm sóc rất tận tình.

Câu chuyện ngỡ chỉ có trên phim ảnh lại diễn ra ngay tại đời sống hàng ngày khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Nhiều ý kiến cho rằng anh T - người chồng trong câu chuyện này, thực sự bao dung khi sẵn sàng chấp nhận người vợ đã "ăn nằm" với 6 người đàn ông khác. Thậm chí sẵn sàng nuôi con dù chưa rõ quan hệ huyết thống ra sao. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến chỉ trích chị Th khi đang có chồng nhưng lại phát sinh mối quan hệ ngoài luồng với 6 người đàn ông khác, để rồi sinh con ra không biết ai là cha đứa bé.

Quan điểm của bạn thế nào về "cuộc tranh chấp" có "1-0-2" này?