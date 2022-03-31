Vụ mẹ ruột nghi sát hại con rồi tự tử: Tang lễ đẫm nước mắt ở quê nhà, ông nội hé lộ điều bất thường, chồng nghẹn ngào kể lại cuộc gọi cuối

Xã hội 31/03/2022 21:23

Chồng chị V.T.B.N - người mẹ trong vụ nghi giết con rồi tự tử ở Hải Dương cho biết, trước thời điểm chị N. và cháu Đ.B.A.Q tử vong, tình cảm vợ chồng anh hoàn toàn bình thường.

Liên quan đến vụ án nghi mẹ sát hại con ở Hải Dương, theo VTC News, sáng ngày 31/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc hai mẹ con bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện chết trong phòng bệnh không có người.

Vụ mẹ ruột nghi sát hại con rồi tự tử: Tang lễ đẫm nước mắt ở quê nhà, ông nội hé lộ điều bất thường, chồng nghẹn ngào kể lại cuộc gọi cuối - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: VTC News

Cụ thể, ngày 28/3, bé trai sinh năm 2020 được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Mẹ của bé là chị V.T.B.N. (SN 1979, hiện ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) cũng dương tính nhưng chỉ tức ngực.

Sau hơn 1 ngày điều trị, bệnh nhi hết sốt, sức khoẻ bình thường và được chuyển sang khu khác điều trị, chờ 5-6 ngày nữa là ra viện. Thời điểm này, hai mẹ con bệnh nhi ở cùng 2 cặp mẹ con khác.

Trả lời PV Tổ Quốc, ông nội của cháu bé không nén nổi xúc động vì nỗi đau mất cháu, ông Đ. B.V. nghẹn ngào: "Trước khi xảy ra vụ việc, con dâu tôi không đi làm được, chồng đi làm xây dựng theo mùa vụ, có việc mới đi, không có việc thì ở nhà nghỉ. Mình bố nó đi làm phải nuôi 4 miệng ăn. Lúc con dâu tôi mang thai cháu út thì bị bệnh tiểu đường nên phải chữa trị, nửa tháng phải đi viện 1 lần. Tất cả tiền thì chồng lo hết. Có thể điều đó ảnh hưởng đến tâm lý con tôi, gần đây lại cộng thêm việc bé út bị ốm, 3 ngày nay con dâu tôi bị mất ngủ rồi đã xảy ra sự việc đáng tiếc".

Vụ mẹ ruột nghi sát hại con rồi tự tử: Tang lễ đẫm nước mắt ở quê nhà, ông nội hé lộ điều bất thường, chồng nghẹn ngào kể lại cuộc gọi cuối - Ảnh 2
Ông nội của cháu bé - Ảnh cắt từ clip

Cũng trong chiều ngày 31/3, trao đổi với PV Dân Việt, chồng chị V.T.B.N cho biết, trước thời điểm chị N. và cháu Đ.B.A.Q tử vong, tình cảm vợ chồng anh hoàn toàn bình thường. Chị N. là người ít nói và không có mâu thuẫn với ai. Trước đó, chị N. có bị mất ngủ khoảng 3 đêm do con trai bị ốm, sốt cao.

Anh cho biết thêm, thời gian chị N. ở viện cùng cháu Q., anh ở nhà chăm sóc con và hai vợ chồng vẫn gọi Zalo cho nhau để nắm bắt tình hình sức khỏe của vợ và con cái. Anh vẫn chạy qua bệnh viện mang hoa quả và đồ dùng cần thiết cho chị N. và con trai.

Vụ mẹ ruột nghi sát hại con rồi tự tử: Tang lễ đẫm nước mắt ở quê nhà, ông nội hé lộ điều bất thường, chồng nghẹn ngào kể lại cuộc gọi cuối - Ảnh 3
Tang lễ của 2 mẹ con - Ảnh: Dân Việt

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 18h30 tối ngày 30/3, các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh phát hiện thi thể chị V.T.B.N. (SN 1979, ở khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ) và con trai Đ.B.A.Q. (SN 2020) tại một căn phòng khóa trái trong viện. Thời điểm phát hiện vụ việc, thi thể hai mẹ con có nhiều máu, bên cạnh có con dao nhọn, nghi người mẹ quẫn trí sát hại con rồi tự tử.

Thông tin MỚI vụ nghi mẹ sát hại con ở Hải Dương: Người mẹ xác định trầm cảm, bệnh nhân cùng phòng tiết lộ chi tiết bất ngờ

Thông tin MỚI vụ nghi mẹ sát hại con ở Hải Dương: Người mẹ xác định trầm cảm, bệnh nhân cùng phòng tiết lộ chi tiết bất ngờ

Liên quan đến vụ án nghi mẹ giết con ở Hải Dương, mới đây, nhiều chi tiết mới được hé lộ khiến mọi người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ trầm cảm giết con trầm cảm F0 tự tử mẹ trầm cảm mẹ sát hại con

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 14 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 14 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số