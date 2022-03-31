Chồng chị V.T.B.N - người mẹ trong vụ nghi giết con rồi tự tử ở Hải Dương cho biết, trước thời điểm chị N. và cháu Đ.B.A.Q tử vong, tình cảm vợ chồng anh hoàn toàn bình thường.

Liên quan đến vụ án nghi mẹ sát hại con ở Hải Dương, theo VTC News, sáng ngày 31/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc hai mẹ con bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện chết trong phòng bệnh không có người. Hiện trường vụ án - Ảnh: VTC News Cụ thể, ngày 28/3, bé trai sinh năm 2020 được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Mẹ của bé là chị V.T.B.N. (SN 1979, hiện ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) cũng dương tính nhưng chỉ tức ngực.

Sau hơn 1 ngày điều trị, bệnh nhi hết sốt, sức khoẻ bình thường và được chuyển sang khu khác điều trị, chờ 5-6 ngày nữa là ra viện. Thời điểm này, hai mẹ con bệnh nhi ở cùng 2 cặp mẹ con khác. Trả lời PV Tổ Quốc, ông nội của cháu bé không nén nổi xúc động vì nỗi đau mất cháu, ông Đ. B.V. nghẹn ngào: "Trước khi xảy ra vụ việc, con dâu tôi không đi làm được, chồng đi làm xây dựng theo mùa vụ, có việc mới đi, không có việc thì ở nhà nghỉ. Mình bố nó đi làm phải nuôi 4 miệng ăn. Lúc con dâu tôi mang thai cháu út thì bị bệnh tiểu đường nên phải chữa trị, nửa tháng phải đi viện 1 lần. Tất cả tiền thì chồng lo hết. Có thể điều đó ảnh hưởng đến tâm lý con tôi, gần đây lại cộng thêm việc bé út bị ốm, 3 ngày nay con dâu tôi bị mất ngủ rồi đã xảy ra sự việc đáng tiếc".

Ông nội của cháu bé - Ảnh cắt từ clip Cũng trong chiều ngày 31/3, trao đổi với PV Dân Việt, chồng chị V.T.B.N cho biết, trước thời điểm chị N. và cháu Đ.B.A.Q tử vong, tình cảm vợ chồng anh hoàn toàn bình thường. Chị N. là người ít nói và không có mâu thuẫn với ai. Trước đó, chị N. có bị mất ngủ khoảng 3 đêm do con trai bị ốm, sốt cao. Anh cho biết thêm, thời gian chị N. ở viện cùng cháu Q., anh ở nhà chăm sóc con và hai vợ chồng vẫn gọi Zalo cho nhau để nắm bắt tình hình sức khỏe của vợ và con cái. Anh vẫn chạy qua bệnh viện mang hoa quả và đồ dùng cần thiết cho chị N. và con trai. Tang lễ của 2 mẹ con - Ảnh: Dân Việt Như đã đưa tin trước đó, khoảng 18h30 tối ngày 30/3, các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh phát hiện thi thể chị V.T.B.N. (SN 1979, ở khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ) và con trai Đ.B.A.Q. (SN 2020) tại một căn phòng khóa trái trong viện. Thời điểm phát hiện vụ việc, thi thể hai mẹ con có nhiều máu, bên cạnh có con dao nhọn, nghi người mẹ quẫn trí sát hại con rồi tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-me-ruot-nghi-sat-hai-con-roi-tu-tu-tang-le-dam-nuoc-mat-o-que-nha-ong-noi-he-lo-dieu-bat-thuong-chong-nghen-ngao-ke-lai-cuoc-goi-cuoi-459419.html