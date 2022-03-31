Đang điều trị Covid-19 trong trung tâm y tế, người mẹ và con trai 2 tuổi được phát hiện tử vong trong căn phòng khóa cửa. Bên cạnh thi thể có một con dao nhọn.

Khuya ngày 30/3, MXH xôn xao trước thông tin mẹ trầm cảm, giết con rồi tự tử ở Trung tâm y tế TP. Chí Linh, Hải Dương. Trong hình ảnh được cho là hiện trường vụ việc, hai mẹ con nằm bất động dưới đất, máu chảy lênh láng khiến nhiều người xót xa và ám ảnh. Dẫn tin từ Zing, sáng 31/3, công an tỉnh Hải Dương thông tin cho biết đang phối hợp với Công an TP Chí Linh đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ và trẻ nhỏ đang điều trị Covid-19 trong Trung tâm Y tế TP Chí Linh.

Trung tâm Y tế TP Chí Linh, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Zing) Giám đốc Trung tâm Y tế TP Chí Linh - ông Hoàng Ngọc Lân xác nhận cho biết hai nạn nhân trong vụ việc là mẹ con, người mẹ 43 tuổi còn con trai 2 tuổi. Hôm 28/2, bé trai sốt trên 40 độ C nên hai mẹ con được chuyển vào khu điều trị F0 của trung tâm y tế. Đến khoảng 17h ngày 30/3, người mẹ không ra nhận cơm và cháo cho trẻ. Hình ảnh camera cho thấy, bà này đi lại 4-5 lần ở khu vực ngoài phòng. Sau đó, bà bế con vào khu vực phòng trống bên cạnh. Lúc này, nơi điều trị F0 còn có hai trẻ em và hai bà mẹ khác. Họ đang ăn cơm nên không ai để ý.

Hình ảnh được cho là hiện trường vụ việc. (Ảnh: Internet) Hơn 18h, khi người chồng mang hoa quả đến thì không gọi điện được cho vợ nên báo cáo với kíp trực. Nhân viên y tế vào trong, nhìn qua khe cửa của căn phòng trên thì thấy hai mẹ con nằm ở dưới đất. Khi cửa được phá thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong, bên cạnh là con dao nhọn, loại dùng gọt hoa quả. Hình ảnh được cho là hiện trường vụ việc. (Ảnh: Internet) Công an sau đó có mặt bảo vệ hiện trường để điều tra. "Nguyên nhân ban đầu được nhận định là tự sát, còn cụ thể thế nào phải chờ công an. Hai mẹ con này mắc Covid-19 không thuộc trường hợp nặng, sức khỏe trước khi mất đang dần ổn định" - ông Lân nói với Zing. Nhiều thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng người mẹ trầm cảm nên đã xuống tay với con rồi tự tử. Hình ảnh hiện trường chụp lại khiến ai cũng phải ám ảnh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin được lan truyền, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Chí Linh cho hay bác sĩ trực và bệnh nhân điều trị cùng đều thấy người mẹ này không có biểu hiện gì bất thường. Vụ việc hiện vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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