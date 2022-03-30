Xảy ra quan hệ với người yêu "nhí", thanh niên 17 tuổi ở Đà Nẵng lĩnh án 4 năm 6 tháng tù. Bất ngờ, đứa bé mà nạn nhân vừa sinh hạ lại không phải là con của bị cáo này.

Theo Thanh Niên, ngày 29/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phan Gia Bảo (17 tuổi, ngụ K37/7 Nguyễn Phan Vinh, tổ 33 P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) quan hệ tình dục với người yêu 13 tuổi mới chỉ quen một ngày. HĐXX tuyên phạt Bảo 4 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 12/2020, em V. (sinh năm 2008, lúc này 12 tuổi 8 tháng, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) quen bạn trai là L.H.N. (sinh năm 2008, lúc này 12 tuổi 10 tháng, ngụ tổ 35, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) và nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà vệ sinh công cộng chung cư S2, An Trung 2, P.Thọ Quang.

Sau khi chia tay N., khoảng 2 tháng sau, ngày 13/2/2021, V. kết bạn qua Facebook với Bảo. Cả hai rủ nhau đi uống nước và phát sinh tình cảm.

Ngày Valentine 14/2/2021, Bảo chở “người yêu Valentine” mới quen một ngày đi chơi. Đến khuya cùng ngày cả hai ghé nhà Phạm Văn Trường (17 tuổi, bạn học của Bảo) ở chung cư S2, P.Thọ Quang, xin ngủ nhờ.

Cả 3 ngủ ở phòng khách, Trường đắp riêng một tấm chăn, còn Bảo và V. đắp chung 1 tấm chăn, Bảo rủ V. quan hệ tình dục thì được đồng ý.

Sáng 15/2/2021, Bảo chở V. đi chơi Internet tiếp đến tối cùng ngày thì về nhà Nguyễn Thanh Minh (18 tuổi, bạn của Bảo) ở P.Thọ Quang để uống rượu.

Cả 3 say, ngủ tại nhà Minh, đến rạng sáng 16/2/2021 Bảo tiếp tục rủ quan hệ tình dục và V. đồng ý.

Sáng 20/2/2021, Bảo chở V. đi uống cà phê cả ngày đến khuya thì V. rủ Bảo thuê phòng trọ 303 nhà nghỉ Ban Mai ở P.Thọ Quang cùng qua đêm và quan hệ tình dục.

Sáng 21/2/2021, cả hai quan hệ tình dục rồi trả phòng ra về. Mẹ V. nghi ngờ nên V. kể chuyện giao cấu với người yêu mới quen, rồi mẹ V. tố cáo vụ việc (Thanh Niên đã thông tin).

Ngày 9/7/2021, gia đình Bảo đã bồi thường cho nhà V. và gia đình V. có đơn xin bãi nại.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, trong vụ án này, L.H.N (bạn trai cũ của V) nhiều lần quan hệ tình dục với V tại nhà vệ sinh công cộng chung cư. Tuy nhiên, thời điểm này, cả hai đều chỉ hơn 12 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Đáng nói, sau khi gia đình V tố giác hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi thì V có thai và hiện đã sinh em bé.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, qua xét nghiệm ADN thì đứa bé không phải con của Bảo. Do đó bên cạnh bản án, HĐXX còn đề nghị cơ quan điều tra, điều tra bổ sung làm rõ về cha của đứa bé để xem xét dấu hiệu tội phạm khác (nếu có).

Hé lộ nguyên nhân vụ nữ sinh Huế bị bạn cùng trường đánh chấn động não Thông tin nữ sinh bị bạn cùng trường đánh chấn động não khiến dư luận xôn xao. Mới đây, Ban giám hiệu trường nơi các em đang theo học đã làm tờ trình báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh TT - Huế về vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-lanh-an-vi-quan-he-voi-nguoi-yeu-nhi-cha-ruot-dua-be-van-dang-xac-dinh-459073.html