Vụ vợ cắt 'của quý' của chồng tại Sơn La: Cảnh đời đáng thương của người phụ nữ kém may mắn trong hôn nhân

Đã từng 1 lần đổ vỡ hôn nhân, năm 2016 chị N. kết hôn lần hai với Ng.V.H. Trước khi kết hôn, chị có 1 con gái riêng sinh năm 2007. Hôn nhân lần hai, chị N. có thêm 2 con với chồng mới (1 cháu trai và 1 cháu gái).

Liên quan đến vụ việc vợ là chị H.T.N. (SN 1986) đã dùng dao cắt đứt lìa bộ phận sinh dục của người chồng tên Ng.V.H. (SN 1993) tại Sơn La , theo VietNamNet, là người tham gia bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị N., luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, chị N. có cảnh đời vô cùng đáng thương.

Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, chị N. còn phải nghe chồng kể về những mối quan hệ tình cảm bên ngoài của anh ta.

Chị N. là người dân tộc Thái, vốn mộc mạc, chịu thương chịu khó và là lao động chính trong gia đình. Hàng ngày chị ra ngoài mưu sinh, chồng ở nhà với 3 con. Quá trình chung sống, Ng.V.H. nhiều lần hành hung, đánh đập chị và con nhỏ.

Ngôi nhà chị N. đang sinh sống - Ảnh: Tổ Quốc

Năm 2019, phát hiện chồng ngoại tình, chị N. đã làm đơn xin ly hôn. Nhưng trước sự khuyên giải của mọi người, lại ngẫm cảnh mình đã từng một lần đổ vỡ hôn nhân, rồi nghĩ đến các con, chị đã rút đơn ly hôn.

Sau khi phát hiện chồng mình đã dùng các thủ đoạn đê hèn để đe dọa, ép buộc con gái phải quan hệ tình dục, chị N. đã không kiềm chế được cơn tức giận mà “làm liều”.

Luật sư Thơm cho hay, sau khi phát hiện chồng làm chuyện mất nhân tính với con gái, chị định sáng hôm sau sẽ lên trình báo công an.

Trong lúc đau khổ, chị đã ra ngoài uống rượu cùng một số người bạn. Đêm muộn về nhà, thấy chồng không mặc quần áo nằm trên giường ngủ (đối diện là giường ngủ của 3 con), trong cơn quẫn chí, chị N. xuống bếp lấy dao thái thịt mới mua cắt đứt rời bộ phận sinh dục của chồng.

Sau đó chị phóng xe máy, mang con dao và bộ phận sinh dục của chồng ra đường Quốc lộ vứt bỏ rồi đến công an tự thú, khai nhận hành vi của mình, đồng thời trình báo sự việc con gái bị xâm hại tình dục.

Hiện CQĐT đã thu giữ con giao, còn bộ phận sinh dục của chồng chị N. không tìm thấy

Các bác sĩ tạo hình "của quý" cho anh H. - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị N. cho biết bản thân đã rất hối hận về hành động "bồng bột" của mình. Kể từ khi trình báo sự việc với cơ quan công an, chị chưa đêm nào ngủ ngon giấc. Bên cạnh đó, qua sự việc trên, chị N. mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc Nguyễn V.H. xâm hại tình dục con gái chị. Bởi theo chị, việc H. xâm hại bé con gái mình đã diễn ra khoảng 2 năm nay.

Theo Dân Trí, cũng liên quan đến sự việc vợ cắt "của quý" của chồng, hiện sự việc đang được các Cơ quan tố tụng quyết liệt điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, hành vi xâm hại tình dục trẻ em (người dưới 16 tuổi) đang là vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay đã được Lãnh đạo Tỉnh, Huyện chỉ đạo xử lý nghiêm minh không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn để răn đe, phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn.