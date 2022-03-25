Xót xa em bé 16 ngày tuổi nhập viện nguy kịch sau khi nằm than, chích sài đẹn

Xã hội 25/03/2022 19:59

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận một trường hợp là bệnh nhi trú tại tỉnh Hà Tĩnh, nhập viện trong tình trạng bú kém, ho nhiều, khó thở, tím tái, li bì, trên da có nhiều mảng bầm tím, vết kim chích trên vùng ngực, bụng, cổ, lưng.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chia sẻ về trường hợp một bệnh nhi 16 ngày tuổi nhập viện sau khi nằm than, chích sài đẹn.

Cụ thể, trong tuần vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận một trường hợp là bệnh nhi T.M.H (16 ngày tuổi), trú tại tỉnh Hà Tĩnh, nhập viện trong tình trạng bú kém, ho nhiều, khó thở, tím tái, li bì, trên da có nhiều mảng bầm tím, vết kim chích trên vùng ngực, bụng, cổ, lưng. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, nghe phổi thông khí kém, trẻ được chẩn đoán bị suy hô hấp - viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm trùng máu.

Theo chia sẻ của người nhà, trẻ sau khi sinh hoàn toàn khỏe mạnh. Sau xuất viện về nhà, do trời lạnh nên gia đình đã cho cả mẹ và bé xông than theo quan niệm chăm sóc dân gian. Sau 3 ngày, trẻ có dấu hiệu ho, khò khè, khó thở, bú ít, quấy khóc liên tục. Người nhà cho rằng trẻ bị mắc đẹn nên đã mời thầy lang đến lể đẹn cho bé. Tuy nhiên, tình trạng quấy khóc ở trẻ vẫn không thuyên giảm, trẻ quấy khóc nhiều hơn, có dấu hiệu tím tái, mệt lả, bỏ bú nên gia đình đã vội đưa cháu đến bệnh viện.

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Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bú kém, ho nhiều, khó thở, tím tái, li bì, trên da có nhiều mảng bầm tím, vết kim chích trên vùng ngực, bụng, cổ, lưng- Ảnh: Facebook Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Tại khoa Hồi sức cấp cứu Sơ sinh, trẻ được điều trị bằng kháng sinh, đặt ống nội khí quản và thở máy. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định hơn. Tuy nhiên, tình trạng viêm phổi vẫn chưa hết,vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị.

BS.CKII.Trương Lệ Thi, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh khuyến cáo: Khi trời lạnh, phụ huynh có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc quần áo ấm, đội nón, đeo vớ. Tuyệt đối không để trẻ nằm than do da trẻ sơ sinh rất mỏng, dễ bị tổn thương. Khí CO khi đốt than có thể gây ngạt nếu nằm trong phòng kín, gây tổn thương cho hệ hô hấp non yếu ở trẻ.

Ngoài ra, BS. Thi cũng chia sẻ: Bệnh viện đã từng tiếp nhận nhiều trẻ bị viêm, nhiễm trùng từ những vết lể đẹn. Đã có nhiều trường hợp thương tâm khi bố mẹ tin theo lời người xưa, đưa trẻ đến điều trị trong tình trạng tri giác, lơ mơ, da xanh tái, phần lưng có nhiều vết lể đẹn còn sưng nề và có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Nguyên nhân là nhiều gia đình cảm thấy vô cùng lo lắng khi thấy con mình khóc nhiều do đẹn ở lưỡi hay vặn mình ngủ không ngon giấc vì lông đẹn, nên đã nghĩ đến việc lể đẹn theo quan niệm dân gian cho trẻ.

Lể đẹn cho trẻ sơ sinh là phương pháp chữa bệnh không được y học hiện đại ủng hộ và không có bằng chứng khoa học, nó không giúp trẻ ăn nhiều, khỏe mạnh hơn. Chuyện bé khóc đêm, vặn mình khó chịu rất có thể do sức khỏe có vấn đề, cần sự thăm khám của bác sỹ nhi khoa. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý lể cho bé vì cắt lể làm trẻ đau hoặc gây nhiễm trùng ngoài da, nặng hơn có thể gây nhiễm khuẩn máu, làm chậm trễ đến quá trình chữa trị bệnh cho trẻ, nếu không phát hiện kịp thời trẻ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi trẻ nhỏ bị sốt, hay có các biểu hiện bệnh khác, gia đình nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và có phương pháp điều trị thích hợp.

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