Thông tin MỚI về clip nghi mẹ bạo hành con gái dã man, dùng ghế nhựa đập vào đầu: Cơ quan chức năng lên tiếng

Xã hội 23/03/2022 21:26

Liên quan đến clip nghi mẹ bạo hành con gái dã man, dùng ghế nhựa đập vào đầu, mới đây, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

 

Liên quan đến clip nghi mẹ bạo hành con gái dã man, dùng ghế nhựa đập vào đầu, theo báo Công an TP.HCM, công an phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM đang vào cuộc điều tra, làm rõ clip người phụ nữ dùng ghế đập, dùng chân đạp vào đầu, người bé gái gây bức xúc dư luận.

Theo đó, qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 22/3 tại căn nhà trên địa bàn phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Chị H.T. - người đăng clip (dì ruột của bé gái bị bạo hành) cho biết, bé gái bị đánh tên là V.T.K. (SN 2010). Theo chị T., người phụ nữ trên là mẹ ruột của bé K.. Từ bé, T. sống với bà ngoại, lên 8 tuổi thì về ở với mẹ, lúc ở với ngoại bé rất ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng từ khi về ở với mẹ, do thường xuyên bị đánh mắng, cũng không được quan tâm bài vở nên bé thay đổi nhiều, nhiều lần bị giáo viên phản ánh. Mỗi lần như vậy, mẹ lại đánh cháu.

Chia sẻ về sự việc, lãnh đạo UBND phường 5 xác nhận, sự việc xảy ra trên địa bàn, hiện Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

me bao hanh
Clip gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc một bé gái bị mẹ đánh đập dã man. Không chỉ liên tục chửi mắng và dùng tay chân đánh và đá, người mẹ thậm chí còn dùng ghế nhựa đập liên tục vào đầu bé một cách vô cùng dã man. Trong đoạn clip, bé gái chỉ ngồi im lặng hứng chịu tất cả từ mẹ mà không hề có chút phản kháng.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi căm phẫn và bức xúc trước hành vi của người mẹ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, về phía bé K., cô bé hiện đang có tâm lý bất ổn, không kháng cự và thậm chí là muốn chết. Chị H.T cho biết bé K. từng tâm sự rằng: "Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được". Đó cũng là lý do mà bé K. không hề phản kháng mà chỉ ngồi im cho mẹ đánh giống như trong đoạn video trên.

Sự việc trong đoạn clip vừa qua đã khiến chị T. hạ quyết tâm cứu lấy cháu của mình khỏi những cơn bạo hành: "Đến giờ mình mới dám nói lên chuyện này dù biết làm vậy rất có lỗi với cháu. Một phần bởi mình rất sợ mẹ bé, một phần vì nghĩ bé chỉ còn có mẹ." - chị nói.

Dì ruột bé K. hiện cũng đã đưa đoạn video trong camera và báo cho công an khu vực. Mẹ bé sau khi biết sự việc đã xóa tất cả bằng chứng trong camera: "Khi công an đến làm việc thì bé bị kéo lên tầng. Mẹ cháu lý lẽ với lực lượng chức năng nên họ cuối cùng không làm gì được và cuối cùng cũng đi về."

Chị T. đưa vụ việc lên mạng xã hội với hy vọng cầu cứu CĐM để giúp đỡ cháu K. thoát khỏi mẹ: "Lần này, mình thực sự muốn tìm sự giúp đỡ cháu. Mình muốn chấm dứt mọi việc và không muốn thấy cháu mình bị đánh nữa. Hy vọng mẹ cháu có thể hiểu sự nghiêm trọng của việc bạo hành trẻ em. Và bé K. cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Gần đây cháu hay nói với mình những lời bày tỏ bản thân không muốn sống nữa. Mình thực sự rất lo lắng." - Chị H.T. bày tỏ những lo lắng cũng như hy vọng vụ việc sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng và lực lượng chức năng. 

 

Từ khóa:   TP.HCM mẹ đánh con đánh vào đầu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số