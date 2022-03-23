Theo đó, qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 22/3 tại căn nhà trên địa bàn phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Liên quan đến clip nghi mẹ bạo hành con gái dã man, dùng ghế nhựa đập vào đầu, theo báo Công an TP.HCM , công an phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM đang vào cuộc điều tra, làm rõ clip người phụ nữ dùng ghế đập, dùng chân đạp vào đầu, người bé gái gây bức xúc dư luận.

Chia sẻ về sự việc, lãnh đạo UBND phường 5 xác nhận, sự việc xảy ra trên địa bàn, hiện Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Chị H.T. - người đăng clip (dì ruột của bé gái bị bạo hành) cho biết, bé gái bị đánh tên là V.T.K. (SN 2010). Theo chị T., người phụ nữ trên là mẹ ruột của bé K.. Từ bé, T. sống với bà ngoại, lên 8 tuổi thì về ở với mẹ, lúc ở với ngoại bé rất ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng từ khi về ở với mẹ, do thường xuyên bị đánh mắng, cũng không được quan tâm bài vở nên bé thay đổi nhiều, nhiều lần bị giáo viên phản ánh. Mỗi lần như vậy, mẹ lại đánh cháu.

Clip gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc một bé gái bị mẹ đánh đập dã man. Không chỉ liên tục chửi mắng và dùng tay chân đánh và đá, người mẹ thậm chí còn dùng ghế nhựa đập liên tục vào đầu bé một cách vô cùng dã man. Trong đoạn clip, bé gái chỉ ngồi im lặng hứng chịu tất cả từ mẹ mà không hề có chút phản kháng.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi căm phẫn và bức xúc trước hành vi của người mẹ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, về phía bé K., cô bé hiện đang có tâm lý bất ổn, không kháng cự và thậm chí là muốn chết. Chị H.T cho biết bé K. từng tâm sự rằng: "Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được". Đó cũng là lý do mà bé K. không hề phản kháng mà chỉ ngồi im cho mẹ đánh giống như trong đoạn video trên.

Sự việc trong đoạn clip vừa qua đã khiến chị T. hạ quyết tâm cứu lấy cháu của mình khỏi những cơn bạo hành: "Đến giờ mình mới dám nói lên chuyện này dù biết làm vậy rất có lỗi với cháu. Một phần bởi mình rất sợ mẹ bé, một phần vì nghĩ bé chỉ còn có mẹ." - chị nói.

Dì ruột bé K. hiện cũng đã đưa đoạn video trong camera và báo cho công an khu vực. Mẹ bé sau khi biết sự việc đã xóa tất cả bằng chứng trong camera: "Khi công an đến làm việc thì bé bị kéo lên tầng. Mẹ cháu lý lẽ với lực lượng chức năng nên họ cuối cùng không làm gì được và cuối cùng cũng đi về."

Chị T. đưa vụ việc lên mạng xã hội với hy vọng cầu cứu CĐM để giúp đỡ cháu K. thoát khỏi mẹ: "Lần này, mình thực sự muốn tìm sự giúp đỡ cháu. Mình muốn chấm dứt mọi việc và không muốn thấy cháu mình bị đánh nữa. Hy vọng mẹ cháu có thể hiểu sự nghiêm trọng của việc bạo hành trẻ em. Và bé K. cũng có một cuộc sống hạnh phúc. Gần đây cháu hay nói với mình những lời bày tỏ bản thân không muốn sống nữa. Mình thực sự rất lo lắng." - Chị H.T. bày tỏ những lo lắng cũng như hy vọng vụ việc sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng và lực lượng chức năng.