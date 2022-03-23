Liên quan đến vụ cháy căn hộ tại chung cư Carillon 5 (Tân Phú) khiến hai mẹ con tử vong đầy thương tâm, cơ quan chức năng đã có những nghi vấn về nguyên nhân ban đầu.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 23/3, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ tại chung cư Carillon 5, đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) khiến 2 người tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường kết hợp cùng lời khai của nhân chứng, cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do người mẹ tự đổ xăng phóng hỏa.

Căn hộ xảy ra vụ cháy - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, theo Zing đưa tin, vào khoảng 4h ngày 23/3, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại tầng 10, chung cư Carillon nên hô hoán và báo tin cho lực lượng chức năng. Lúc này, một người phụ nữ và một cô gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất tử vong tại chỗ.

Vụ cháy khiến 2 mẹ con là bà N.T.N.N. (sinh năm 1979) và N.T.N.M. (sinh năm 1995, là con của bà N.) tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Zing

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Tân Phú có mặt sau đó, phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp cận, khống chế đám cháy không để lan rộng. Công an quận Tân Phú cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cũng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Thương tâm: Cháy căn hộ ở chung cư TP.HCM, 2 mẹ con rơi lầu tử vong tại chỗ Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 10 chung cư trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) khiến hai mẹ con rơi xuống đất, dẫn đến tử vong ngay sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-nguyen-nhan-ban-dau-cua-vu-chay-can-ho-tai-chung-cu-khien-2-me-con-roi-tu-tang-10-tu-vong-day-thuong-tam-457585.html