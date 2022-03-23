Thương tâm: Cháy căn hộ ở chung cư TP.HCM, 2 mẹ con rơi lầu tử vong tại chỗ

Xã hội 23/03/2022 09:01

Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 10 chung cư trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) khiến hai mẹ con rơi xuống đất, dẫn đến tử vong ngay sau đó.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 23/3, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy căn hộ ở chung cư Carillon 5, khiến 2 người tử vong trên địa bàn.

Cụ thể, dựa theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân phát hiện căn hộ tại tầng 10 của căn chung cư Carillon 5 nằm ở đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú bốc cháy dữ dội nên hô hoán. Mặc dù một số người đã tiếp cận căn hộ trên, dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Đồng thời, sự việc được báo cho công an.

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Hiện trường vụ cháy Ảnh: Zing

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú cùng Phòng PC07 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt chữa cháy. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, vụ cháy khiến 2 người tử vong. Danh tính 2 nạn nhân là bà N.T.N.N. (sinh năm 1979) và N.T.N.M. (sinh năm 1995, là con của bà N.).

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Cơ quan chức năng khống chế đám cháy và phong tỏa hiện trường để điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo nhân chứng, thời điểm trên căn hộ ở lầu 10 chung cư Carillon 5 bất ngờ bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn, một số người hô hoán và báo lực lượng chức năng. Lúc này, một người phụ nữ và một em bé rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất tử vong tại chỗ. Một nhân chứng cho biết: "Sau tiếng nổ lớn, cửa kính bể và văng xuống dưới. Hai nạn nhân rơi lầu trước khi lực lượng cứu hộ tới. Họ là hai mẹ con".

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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