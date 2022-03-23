Vụ 7 người ở Quảng Ninh bị tạt axit do cãi vã: Tiết lộ của hàng xóm về hai ông cháu đi đường vô tình trở thành nạn nhân

Xã hội 23/03/2022 10:21

Trong số 7 nạn nhân bị tạt axit có 3 người không liên quan đến vụ mâu thuẫn, họ chỉ là người đi đường, trong đó có một cháu bé 3 tuổi.

Liên quan đến vụ việc 7 người bị tạt axit do tranh chấp bờ tường rào gây xôn xao dư luận vừa qua, theo chia sẻ thông tin từ VTC News, ông T.Đ.Q (SN 1960, trú phường Hà Tu) và bé trai Đ.A.M (SN 2019, cháu ông Q.) là 2 người đi đường vô tình trở thành nạn nhân trong vụ tạt axit sau cuộc cãi vã ở Quảng Ninh ngày 19/3.

Cụ thể, hàng xóm của gia đình ông Q. - Chị T. chia sẻ: "Khi xảy ra sự việc, ông Q. bế cháu M. đi chơi và đang trên đường về, đi ngang qua nơi xảy ra vụ cãi vã không ngờ "tai bay vạ gió"

Tại thời điểm sự việc xảy ra, chị T. nghe tiếng kêu của ông Q.: "Vào mắt cháu tôi rồi, tôi không nhìn thấy gì. T. ơi vào gọi người...".

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Nhà của ông Q. im ắng sau khi chủ nhà trở thành nạn nhân vụ tạt axit - Ảnh: VTC News

Chị T. cho hay: "Lúc ấy, mặt ông Q. ửng đỏ, áo của hai ông cháu bị axit làm hỏng. Tôi vội đưa ông Q. và cháu M. đến nhà sửa xe ngay đó để xả nước vào người. Sau đó, tôi nhờ người đưa cháu M. đi cấp cứu trước, ông Q. về nhà cách chừng 100m thay bộ quần áo đã ướt sũng. Ông Q. cũng được mọi người đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Bị bỏng nặng, hai ông cháu được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Lúc ấy, nếu tôi đứng lại có khi cũng trở thành nạn nhân của vụ tạt axit".

Sáng 22/3, chị T. gọi điện hỏi thăm ông Q. thấy gương mặt ông bị bỏng. Ông Q. vẫn nói chuyện bình thường nhưng kêu đau, rát. Chị T. chia sẻ: "Tôi cũng hỏi "ông có thấy con không?" vì một mắt ông vẫn nhìn mờ mờ. Tôi cũng động viên ông cố gắng, hàng xóm vẫn hỏi thăm sức khỏe của ông. Lúc đó, bác sĩ vào nên cuộc gọi bị gián đoạn".

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào ngày 19/3, giữa ông Trương Đức Quang (58 tuổi) và gia đình người hàng xóm cạnh nhà là bà Nguyễn Thị Tuyên (58 tuổi, cùng trú tại khu 5, phường Hà Tu) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau liên quan tranh chấp bờ tường rào phía sau nhà của hai gia đình.

Sau cuộc cãi vã, ông Quang bất ngờ lấy 2 ca axit loãng được chiết từ bình ăcquy trước đó rồi tạt về phía đối phương, làm 7 người đứng trên vỉa hè bị bỏng với các mức độ khác nhau. Trong số các nạn nhân, có 2 ông cháu bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực… phải cấp cứu ở Hà Nội, gồm: ông Trương Đức Q. (62 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, TP. Hạ Long) và cháu ngoại là Đ.A.M. (3 tuổi, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long). Cả 2 nạn nhân này đều không liên quan đến vụ việc mâu thuẫn nhưng do đứng gần hiện trường nên bị axit bắn vào người. Còn 5 người khác bị thương nhẹ, được xử trí vết thương tại bệnh viện ở Quảng Ninh.

Sau khi gây án, ông Trương Đức Quang lại bị ngất, rơi vào tình trạng hôn mê sâu chưa rõ nguyên nhân, hiện bệnh nhân vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và chưa tỉnh trở lại.

Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hạ Long tiếp tục điều tra.

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