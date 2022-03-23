Căn hộ ở lầu 10 chung cư bốc cháy ngùn ngụt, người phụ nữ và cô con gái rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 4h15 sáng 23/3, một đám cháy xuất phát từ căn hộ tầng 10 chung cư Carillon 5 trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú sau tiếng nổ. Tuy nhiên, do vị trí cháy xuất phát từ trên cao nên người dân xung quanh và người trong chung cư dập lửa bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú đã lập tức điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Nhưng theo ghi nhận của lực lượng PCCC, vụ cháy khiến hai người nữ tử vong. Hai nạn nhân ban đầu được xác định là chị N.T.N.N. (42 tuổi) và N.T.N.M. (18 tuổi). Bước đầu xác định, hai người phụ nữ được cho là rơi từ căn hộ này xuống đất.

Tại hiện trường, căn hộ ở tầng 10 cháy ám khói đen kịt, các căn hộ lân cận cũng bị ảnh hưởng. Phía dưới sân chung cư, các mảnh vỡ kính văng tung tóe khắp nơi. Ban đầu, khu vực cháy được xác định là từ phòng 10.2 tại tầng 10 của chung cư này. Diện tích cháy ban đầu hơn 20 mét vuông. Nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi.

Căn hộ bị cháy đen sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị H. (một cư dân sống tại chung cư) chứng kiến cảnh tượng đau lòng kể lại: "Cháy dữ dội lắm, thấy 2 mẹ con nhảy ra ngoài, sự việc rất đau lòng. Có thể lúc đó cháy lớn khiến hai mẹ con hoảng loạn rồi tìm cách tháo chạy, nhưng…".

Trao đổi với Zingnews, một nhân chứng khác cũng cho hay, thời điểm trên căn hộ ở lầu 10 bất ngờ bốc cháy, một số người hô hoán và báo lực lượng chức năng. Lúc này, một người phụ nữ và một cô gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất tử vong tại chỗ. Nhân chứng cho biết: “Sau tiếng nổ lớn, cửa kính bể và văng xuống dưới. Hai nạn nhân rơi lầu trước khi lực lượng cứu hộ tới. Họ là hai mẹ con”.

Cơ quan chức năng quận Tân Phú đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thương tâm: Cháy căn hộ ở chung cư TP.HCM, 2 mẹ con rơi lầu tử vong tại chỗ Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 10 chung cư trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) khiến hai mẹ con rơi xuống đất, dẫn đến tử vong ngay sau đó.

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