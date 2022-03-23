Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ám ảnh về 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư ở Tân Phú

Xã hội 23/03/2022 10:25

Căn hộ ở lầu 10 chung cư bốc cháy ngùn ngụt, người phụ nữ và cô con gái rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 4h15 sáng 23/3, một đám cháy xuất phát từ căn hộ tầng 10 chung cư Carillon 5 trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú sau tiếng nổ. Tuy nhiên, do vị trí cháy xuất phát từ trên cao nên người dân xung quanh và người trong chung cư dập lửa bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú đã lập tức điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Nhưng theo ghi nhận của lực lượng PCCC, vụ cháy khiến hai người nữ tử vong. Hai nạn nhân ban đầu được xác định là chị N.T.N.N. (42 tuổi) và N.T.N.M. (18 tuổi). Bước đầu xác định, hai người phụ nữ được cho là rơi từ căn hộ này xuống đất.

 

Tại hiện trường, căn hộ ở tầng 10 cháy ám khói đen kịt, các căn hộ lân cận cũng bị ảnh hưởng. Phía dưới sân chung cư, các mảnh vỡ kính văng tung tóe khắp nơi. Ban đầu, khu vực cháy được xác định là từ phòng 10.2 tại tầng 10 của chung cư này. Diện tích cháy ban đầu hơn 20 mét vuông. Nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. 

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ám ảnh về 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư ở Tân Phú - Ảnh 1
Căn hộ bị cháy đen sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị H. (một cư dân sống tại chung cư) chứng kiến cảnh tượng đau lòng kể lại: "Cháy dữ dội lắm, thấy 2 mẹ con nhảy ra ngoài, sự việc rất đau lòng. Có thể lúc đó cháy lớn khiến hai mẹ con hoảng loạn rồi tìm cách tháo chạy, nhưng…".

 

Trao đổi với Zingnews, một nhân chứng khác cũng cho hay, thời điểm trên căn hộ ở lầu 10 bất ngờ bốc cháy, một số người hô hoán và báo lực lượng chức năng. Lúc này, một người phụ nữ và một cô gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất tử vong tại chỗ. Nhân chứng cho biết: “Sau tiếng nổ lớn, cửa kính bể và văng xuống dưới. Hai nạn nhân rơi lầu trước khi lực lượng cứu hộ tới. Họ là hai mẹ con”.

Cơ quan chức năng quận Tân Phú đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thương tâm: Cháy căn hộ ở chung cư TP.HCM, 2 mẹ con rơi lầu tử vong tại chỗ

Thương tâm: Cháy căn hộ ở chung cư TP.HCM, 2 mẹ con rơi lầu tử vong tại chỗ

Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 10 chung cư trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) khiến hai mẹ con rơi xuống đất, dẫn đến tử vong ngay sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư Tân Phú cháy chung cư ở TP.HCM 2 mẹ con tử vong trong vụ cháy chung cư

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số