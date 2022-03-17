Hà Nội: Đám cháy dữ dội thiêu rụi gần 300m2 dãy nhà xưởng sản xuất giấy, gỗ ép,...

Sau gần 3 tiếng nỗ lực chữa cháy, đám cháy lớn tại dãy xưởng sản xuất mới được khống chế.

Theo VOV đưa tin, chiều tối 16/3, tại một khu xưởng sản xuất trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ bùng cháy lên dữ dội. Cụ thể, khoảng 17h45 cùng ngày, ngọn lửa lớn được xác định bùng lên tại xưởng sản xuất ở số 19, ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Do nơi đây có chứa nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan sang nhiều nhà xưởng khác.

Khu vực xảy cháy tại dãy xưởng sản xuất có quy mô 1 tầng, kết cấu chính khung thép mái tôn. Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy của 3 hộ kinh doanh gồm cơ sở in lưới, cơ sở gia công hộp giấy, cơ sở gia công gỗ ép.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy - Ảnh: Tiền Phong

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an quận Hoàng Mai, cùng cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Nhận định đám cháy có khả năng lan sang khu vực lân cận và diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy như giấy, gỗ ép..., nên Trung tâm chỉ huy đã điều động chi viện thêm 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng Công an phường, Đội CSGT - trật tự và các lực lượng chức năng… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

Tổng diện tích đám cháy thiêu rụi khoảng gần 300m2 - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của báo Lao động, sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 20h00 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tiếp tục triển khai dập tàn để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy cháy khoảng gần 300m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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