Hà Nội: Giải cứu 3 bố con mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng bốc cháy ngùn ngụt

3 bố con anh T. bị mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy dữ dội trên phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 2h10 ngày 11/3, một vụ cháy nhà đã xảy ra tại phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng xuất 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường.

Nhưng do căn nhà nằm sâu trong ngõ, cách điểm đỗ xe chữa cháy gần 200m, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 (Công an thành phố Hà Nội) được điều động chi viện 2 xe tới hiện trường.

Vật dụng bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi - Ảnh: Vietnamnet

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người gồm 2 vợ chồng anh Sáu Văn T. (SN 1987) và 3 con nhỏ. Sau khi phát hiện cháy, vợ anh T. đã bế con nhỏ thoát ra ngoài an toàn. Còn anh T và 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt bên trong.

Đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên quá nhanh bao trùm căn nhà 3 tầng. Trước tình hình nguy cấp, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã triển khai phương tiện chuyên dụng chữa cháy. Dùng máy bơm hút nước từ bể nhà dân để phun làm mát, mở đường cho cán bộ, chiến sỹ chống cháy, lao vào bên trong căn nhà.

Gia đình anh T. vỡ òa khi được lực lượng chức năng giải cứu - Ảnh: Vietnamnet

Lực lượng chức năng đã cõng được 3 nạn nhân ra ngoài an toàn. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân khi chất cháy chủ yếu là thiết bị máy in, máy photo và vật dụng gia đình,…

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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