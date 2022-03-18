Bình Phước: Cháy lớn dữ dội trong đêm thiêu rụi 64 ki-ốt tại chợ Thanh Lương

Xã hội 18/03/2022 14:02

Ngọn lửa bùng lên rồi cháy lan, thiêu rụi 64 ki ốt ở chợ Thanh Lương, TX. Bình Long, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Theo báo Tin Tức/ TTXVN đưa tin, ngày 18/3, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ cháy nghiêm trọng tại chợ Thanh Lương vào khuya 17/3.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17/3, người dân sống quanh chợ Thanh Lương (ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long) phát hiện lửa bất ngờ bùng phát từ ki-ốt của bà Nguyễn Thị Liên (53 tuổi) nằm giữa chợ Thanh Lương.

Bình Phước: Cháy lớn dữ dội trong đêm thiêu rụi 64 ki-ốt tại chợ Thanh Lương - Ảnh 1
Hàng hóa của tiểu thương trong chợ bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin của VnExpress, sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã điều 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Đám cháy lớn cộng đường vào chợ nhỏ hẹp, gây khó khăn việc tiếp cận, cảnh sát phải dùng máy cắt phần mái để vào bên trong khống chế ngọn lửa.

Sau 4 giờ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoản không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi 64 ki ốt của 35 hộ tiểu thương chợ.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

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Sau gần 3 tiếng nỗ lực chữa cháy, đám cháy lớn tại dãy xưởng sản xuất mới được khống chế.

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