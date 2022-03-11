TP.HCM: Giải cứu 2 cụ già bị liệt toàn thân khỏi căn nhà cháy dữ dội

Xã hội 11/03/2022 19:31

Người dân và cảnh sát PCCC mới đây đã giải cứu kịp thời 2 cụ già bị liệt toàn thân mắc kẹt bên trong căn nhà cháy dữ dội.

 

Dẫn tin từ VietNam Net, chiều ngày 11/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà có địa chỉ số 61/9, Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM. Vào thời điểm này, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nên lập tức hô hoán.

Căn nhà được thiết kế một trệt, một lửng bốc cháy dữ dội, người dân đã nhanh chóng tiến hành phá khóa cửa trước tại tầng trệt sau khi phát hiện có người bị kẹt bên trong.

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 Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong hẻm. (Ảnh: Vietnamnet)

Lực lượng dân phòng và người dân xung quanh đã tiến hành phá khóa cửa trước tại tầng trệt cứu ông Bùi Văn Hoàng (73 tuổi, bị liệt toàn thân) ra ngoài an toàn.

Đám cháy cũng bùng lên sau đó nên người dân không thể giải cứu người còn lại đang bị mắc kẹt. Nhận được tin, đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Gò Vấp điều 2 xe chữa cháy gồm 12 chiến sĩ cảnh sát có mặt.

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Lực lượng chức năng và người dân giải cứu người cụ già bị liệt thoát khỏi đám cháy. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Lúc này, đám cháy và khói bao trùm khu vực gác của căn nhà, bên trong có cụ bà 95 tuổi cũng bị liệt toàn thân đang mắc kẹt.

Rất nhanh chóng, lính cứu hỏa đã vượt tường lửa để đưa cụ bà ra ngoài và hỗ trợ đưa cụ đến bệnh viện Quân y 175 (Gò Vấp) điều trị. Vụ hỏa hoạn làm cháy 10m2 khu vực gác gỗ của căn nhà; chất cháy chủ yếu là vật dụng trong gia đình như quần áo, quạt, nệm…

TP.HCM: Giải cứu 2 cụ già bị liệt toàn thân khỏi căn nhà cháy dữ dội - Ảnh 3
Cụ bà 95 tuổi được lính cứu hỏa tiếp cận cứu ra khỏi đám cháy. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc)

Hai nạn nhân được giải cứu là ông Bùi Văn Hoàng (73 tuổi) và bà Trương Thị Lũy (95 tuổi), cả hai cụ đều bị liệt toàn thân. Trong đó, ông Bùi Văn Hoàng may mắn không bị thương tích.

Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

 

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