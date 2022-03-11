Rạng sáng, Quảng Nam liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở miền núi

Xã hội 11/03/2022 15:00

Chỉ trong vòng khoảng 20 phút, huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra 2 trận động đất.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết, hai trận động đất liên tiếp có cường độ 2,9 và 2,7 độ Richter xảy ra ở huyện miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam vào rạng sáng 11/3.

Cụ thể, thiết bị đo động đất của Viện Vật lý địa cầu lắp đặt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đã ghi nhận được hai trận động đất liên tiếp này. Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1h48 với cường độ 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km. Trận động đất thứ hai cách trận đầu tiên chừng 19 phút, xảy ra lúc 2h07 với cường độ 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. 

Theo Viện Vật lý địa cầu, đây là những trận động đất kích thích, cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

Rạng sáng, Quảng Nam liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở miền núi - Ảnh 1
Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra lúc 1 giờ 48 phút 39 giây tại huyện Bắc Trà My - Ảnh: VTC news

Người dân ở huyện Bắc Trà My cũng cho hay, có cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn động đất trong khoảng vài giây, hiện chưa có thiệt hại về người và của do các trận động đất gây ra. Đây là hai trận động đất đầu tiên xảy ra ở khu vực này trong năm 2022, các năm trước đây huyện Bắc Trà My liên tục xảy ra nhiều trận động đất kích thích với cường độ khác nhau.

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