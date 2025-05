Ăn lòng se điếu có tốt? Dùng hóa chất 'phù phép' thành lòng se điếu nguy hiểm ra sao?

Theo VNExpress , lòng se điếu (một dạng phèo) là phần đặc biệt của ruột non heo, có hình dạng xoắn lại giống chiếc điếu cày, bên trong chứa lớp bột màu trắng. Đây được xem là phần ngon, bùi, giòn, rất được ưa chuộng trong ẩm thực truyền thống. Phần lòng se điếu hảo hạng nhất thường nằm ngay đoạn đầu ruột non, sát dạ dày.

Lòng se điếu (một dạng phèo) là phần đặc biệt của ruột non heo. Ảnh minh họa: Internet

Xét về an toàn thực phẩm, ruột non là đoạn đầu của hệ tiêu hóa nên nguy cơ nhiễm giun sán thấp hơn, vì phần lớn ký sinh trùng nếu có sẽ nằm ở đoạn sau của ruột non rồi xuống ruột già để thải ra ngoài. Tuy vậy, dù là đoạn nào thì nội tạng cũng cần được luộc chín kỹ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Heo vốn là loài ăn tạp nên nguy cơ nhiễm ký sinh trùng trong nội tạng luôn hiện hữu.

Những ngày gần đây, câu chuyện lòng se điếu (một dạng phèo) thu hút sự quan tâm và tranh luận của cư dân mạng. Một số thông tin về nguồn gốc và chất lượng của lòng se điếu đã khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng có thể gây mối nguy hại với sức khỏe.