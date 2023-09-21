Phát hiện 3 tạ lòng lợn bốc mùi hôi thối được thương lái thu mua giá rẻ rồi tìm khách bán lại kiếm lời: Hiểm hoạ sức khoẻ cận kề!

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, ngày 20/9/2023 tại khu vực Ngã tư Phố Nối thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải biển kiểm soát 89C-121.75 do anh Vũ Văn H., sinh năm 1983, trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là chủ phương tiện cũng là lái xe. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô vận chuyển 302 kg sản phẩm động vật (lòng lợn) bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và các giấy tờ khác có liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm động vật.

Số sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống Trước đó, vào sáng ngày 20/9/2023, anh H. mua số lòng lợn trên với giá 5.000 đồng/kg tại một chợ thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Mặc dù thấy số sản phẩm động vật đã biến đổi màu sắc và có mùi hôi, không đảm bảo vệ sinh, tuy nhiên do giá rẻ nên đã mua về để tìm khách bán lại kiếm lời. Đại diện cơ quan thú y đã tiến hành ghi nhận tình trạng hàng hóa, cụ thể là số lòng lợn trên đang chuyển màu, bốc mùi hôi thối, vận chuyển bằng phương tiện không đảm bảo vệ sinh thú y. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi vi phạm về vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh. Tổ công tác đã bàn giao số sản phẩm động vật trên cho đội Quản lý thị trường số 4 để xử lý theo thẩm quyền.

Nhiều cơ sở chế biến lòng không đảm bảo vệ sinh - Ảnh: Tiền Phong Dẫn tin từ Tiền Phong, hiện nay trên thị trường đã tồn tại tình trạng thương lái nhập lậu nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, thậm chí bị ôi, thiu rồi giao cho cá cửa hàng chế biến hay các điểm bán lẻ nội tạng. Cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều lần hàng tấn nội tạng động vật đã bốc mùi thối, được nhập từ Trung Quốc về, sau đó tẩy rửa bằng hóa chất rồi đem bán ra thị trường. Loại nội tạng này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe, vì vậy, khi ăn nội tạng bạn cần phải biết rõ nguồn gốc của loại thực phẩm mình ăn, tránh mua hoặc ăn nhầm loại thực phẩm đáng sợ nêu trên.

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