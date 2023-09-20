Nhiễm khuẩn liên cầu sau mổ lợn, người đàn ông ở TP.HCM sốt kèm lạnh run, la hét dữ đội khi nhập viện

Tin y tế 20/09/2023 16:28

Các bác sĩ đánh giá yếu tố nguy cơ gây ra bệnh được chẩn đoán là do người bệnh chăn nuôi lợn và mổ lợn trước khi khởi phát bệnh 2 tuần.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 20/9, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh viện vừa phát hiện một mẫu dịch não tủy của bệnh nhân nam 59 tuổi gửi từ Khoa Truyền nhiễm; dịch đục, bạch cầu tăng, protein tăng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Trang (Khoa Vi sinh, Bệnh viện Quân y 175), kết quả nhuộm soi có hình ảnh cầu khuẩn Gram dương, đứng riêng lẻ, đứng đôi, chuỗi ngắn, kết quả nuôi cấy và định danh là Streptococcus suis (liên cầu lợn).

Khai thác bệnh sử được biết, 10 ngày trước bệnh nhân sốt, đau mỏi toàn thân, điều trị tại bệnh viện tuyến dưới và được chẩn đoán nhiễm vi rút cấp, bệnh ổn định và ra viện.

Sau đó 3 ngày, bệnh nhân sốt lại, kèm lạnh run, đau đầu ít, sau đó đau đầu dữ dội, không nôn, tự dùng thuốc giảm đau không đỡ, xuất hiện tình trạng kích thích, la hét và đã tiến hành nhập viện tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm màng não mủ trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường loại 2, gout mạn. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, trong đó có xét nghiệm chọc dịch não tủy và gửi Khoa Vi sinh nuôi cấy. Kết quả cấy khuẩn mọc Streptococcus suis (liên cầu lợn) đã kịp thời hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong việc lựa chọn kháng sinh điều trị.

Các bác sĩ đánh giá yếu tố nguy cơ gây ra bệnh được chẩn đoán là do người bệnh chăn nuôi lợn và mổ lợn trước khi khởi phát bệnh 2 tuần.

Nhiễm khuẩn liên cầu sau mổ lợn, người đàn ông ở TP.HCM sốt kèm lạnh run, la hét dữ đội khi nhập viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VnExpress, liên cầu lợn là vi khuẩn cư trú ở đường hô hấp trên (mũi, họng), đường sinh dục và tiêu hóa của lợn, gây nhiễm trùng nặng ở lợn và có khả năng lây lan cho người.

Thời gian ủ bệnh ngắn từ vài giờ cho đến 2-3 ngày, có trường hợp ủ bệnh vài tuần. Bệnh cảnh phổ biến nhất là viêm màng não với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, gáy cứng, rối loạn tri giác, xuất huyết dưới da dạng chấm, mảng ở vành tai, mũi, mặt, thân mình...

Trường hợp nặng, bệnh nhân nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu nặng, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa, hôn mê, tử vong nhanh.

Nhiễm khuẩn liên cầu sau mổ lợn, người đàn ông ở TP.HCM sốt kèm lạnh run, la hét dữ đội khi nhập viện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường lây chủ yếu do tiếp xúc, sử dụng các chế phẩm từ thịt lợn thiếu an toàn. Người ăn các sản phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín như tiết canh, gỏi, nem, nội tạng của lợn nhiễm liên cầu cũng rất dễ bị nhiễm bệnh.

Viêm màng não do liên cầu lợn nếu chẩn đoán, điều trị muộn di chứng nặng nề, gây điếc một hay hai bên vĩnh viễn. Một số bệnh nhân phải điều trị dai dẳng, tái phát nhiều đợt. Tỷ lệ tử vong chung của bệnh khoảng 17%.

Hiện, chưa có vaccine phòng bệnh. Bác sĩ khuyến cáo ngừa bệnh bằng cách mua thịt lợn đã qua kiểm định của cơ quan thú y, tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Không ăn lợn chết, lợn tái, đặc biệt là tiết canh lợn trong thời gian có dịch.

Những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống. Phải giữ các dụng cụ chế biến ở nơi sạch sẽ, dùng riêng cho thịt sống và thịt chín. Rửa sạch tay và các dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc, chế biến thịt lợn. Không giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết phải tiêu hủy đúng cách. Chuồng trại và môi trường chăn nuôi phải phun thuốc sát khuẩn, khử khuẩn.

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Bệnh nhân nữ, 59 tuổi ở Hà Nội được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 2/8 trong tình trạng thở oxy mask 15l/ph. Bệnh nhân thở gắng sức phải chuyển sang thở oxy lưu lượng cao (HFNC).

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