Ngày 1/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa có kết quả điều tra vụ 48 người bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 1/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, kết quả xét nghiệm, nhiều mẫu thức ăn trong bữa tiệc cưới của gia đình bà N.T.K.P.(thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn) có 48 người bị ngộ độc ở thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, H.Triệu Phong, Quảng Trị đều phát hiện vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc với số lượng lớn. Có 48 người bị ngộ độc sau ăn cưới - Ảnh: Báo Thanh niên Trong đó, phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố trong mẫu bê thui, bò nấu típ, rau sống và phát hiện nội độc tố Staphylococcal enterotoxin trong mẫu cua để làm tiết canh cua, mẫu rau sống.

Cơ sở nấu ăn lưu động của bà Trần Thị Cúc (thôn Phương An, xã Triệu Sơn) không có các giấy tờ cần thiết như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe đối với người trực tiếp chế biến, hợp đồng mua bán thực phẩm… Vị trí chế biến thực phẩm tại nhà bà Cúc có ruồi và chỉ cách chuồng nuôi gia súc, gia cầm 1 m. Trên cơ sở đó, Chi cục An toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ do nhiễm nhiều loại vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc thực phẩm trong thức ăn ở bữa tiệc cưới.

Hiện nay, Chi cục An toàn thực phẩm đang làm việc với bà Cúc để có biện pháp xử lý về việc chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm. Các nhóm vi khuẩn gây ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tin tức, khoảng 11 giờ ngày 15/5, hơn 500 người dùng bữa tại tiệc cưới của gia đình bà N.T.K.P.(thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn) do cơ sở nấu ăn lưu động của bà Trần Thị Cúc (thôn Phương An, xã Triệu Sơn) chế biến. Ngay khi ăn xong, có 48 người bị ngộ độc thực phẩm. Nhận được tin báo, Chi cục An toàn thực phẩm đã điều động cán bộ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và cơ quan liên quan điều tra. Hầu hết các bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy; một số người còn bị đau đầu, sốt nhẹ.

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