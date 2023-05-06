19 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Lấy mẫu gà luộc và xôi đi kiểm nghiệm

Tin y tế 06/05/2023 08:14

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh này đã lấy mẫu gà luộc và xôi đi kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân.

Thông tin từ Báo VietNamNet, theo báo cáo vào khoảng 18h chiều 4/5 tại gia đình ông Hoàng Hồng, trú thôn 4, xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) tổ chức đám cưới cho con.

Gia đình ông Hồng hợp đồng với dịch vụ Gia chánh Bảo Trân tại địa chỉ thôn 7, xã Tân Hòa (huyện Buôn Đôn) để nấu tiệc, tổng cộng có 22 bàn với khoảng 240 khách mời.   Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn đã tiếp nhận liên tiếp nhiều người đến khám sau khi đi ăn cỗ đám cưới.

Sau bữa tiệc cưới, đến 1h sáng 5/5, nhiều người từng ăn cỗ tại đây bắt đầu có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm và nhập viện điều trị, với các triệu chứng như nôn, đau bụng, tiêu chảy, tức ngực và khó thở.

19 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Lấy mẫu gà luộc và xôi đi kiểm nghiệm - Ảnh 1
Nhiều người ngộ độc sau tiệc cưới. Ảnh: VietNamNet

Tính đến 14h chiều 5/5, cơ quan chức năng xác định có 19 người ngộ độc và đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn.

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã lấy hai mẫu thực phẩm gồm gà luộc và xôi để phục vụ kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở phục vụ đám cưới Gia chánh Bảo Trân.

19 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Lấy mẫu gà luộc và xôi đi kiểm nghiệm - Ảnh 2
Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: VietNamPlus

 

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, thực đơn 5 món quen thuộc: gỏi hải sản, gà luộc ăn kèm với xôi và chà bông, chân giò lợn tiềm ăn kèm bánh mì, mực xào hành tây, trái cây tráng miệng là quả nhãn.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã báo cáo nhanh với lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk về vụ ngộ độc. Bên cạnh đó, đơn vị đề nghị Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn cập nhật diễn biến sức khỏe bệnh nhân bị ngộ độc.

Cũng theo bác sĩ Đoàn Quốc Đỉnh, Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn đã cơ bản xử lý các triệu chứng của người bệnh; đến 15 giờ ngày 5/5, một bệnh nhân đã được xuất viện về nhà, hai bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, các ca bệnh còn lại đang tiếp tục điều trị tại Khoa Nội.

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm ngộ độc Buôn Đôn

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