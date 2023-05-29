49 người nhập viện sau khi ăn đám cưới

Khoảng 17h ngày 26/5, khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Di Linh tiếp nhận một số bệnh nhân có các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm . Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, bác sĩ trực nhận định ban đầu các bệnh nhân rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin Zing News, chiều 29/5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra trên địa bàn huyện Di Linh. 49 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, một số bệnh nhân có sốt nhẹ và nhức đầu.

Tính đến 8h ngày 29/5, 49 bệnh nhân đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh và các trạm y tế trên địa bàn huyện này. Tất cả bệnh nhân đều đã được khám, nằm theo dõi điều trị. Hiện, 19 người đã xuất viện, 30 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi điều trị (tất cả bệnh nhân đều ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt).

Theo thông tin báo Công An Nhân Dân, bữa tiệc được dịch vụ nấu ăn lưu động Thái Phương Nam của bà Trần Nữ Cẩm Quỳ làm chủ (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) nấu. Thực đơn bữa ăn gồm tứ vị và gỏi bò, heo hấp xả, bò nhúng dừa, khổ qua, gà chiên mắm và xôi ngọt, tôm nhảy, lẩu hải sản và rau câu. Đồ uống do gia đình tự phục vụ, gồm rượu trắng, nước ngọt và bia. Cơ sở nấu ăn này được cơ quan chức năng cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Hiện đã xuất viện 19 người, còn 30 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại cơ sở y tế.

Loại nấm mà sau khi ăn 15 người ở xã Sơn Điền, huyện Di Linh bị ngộ độc phải cấp cứu. Ảnh: Công an nhân dân

Tối ngày 26 tới 29/5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh cũng đã liên tục tiếp nhận 15 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do ăn nấm mọc ngoài tự nhiên. Theo xác minh của cơ quan chức năng, tất cả các bệnh nhân đều có liên quan đến việc ăn nấm do gia đình ông K’Bet (cư trú tại xã Sơn Điền, huyện Di Linh) đi hái trên rừng về sau đó phân phát cho 7 gia đình khác trong cùng một họ sống gần nhau.

Sau khi ăn 30 phút, các bệnh nhân đều có triệu chứng tức ngực, nôn ói, tiêu chảy, có 2 bệnh nhân có triệu chứng co giật.

Hiện 2 bệnh nhân được chuyển viện lên Bệnh viện II Lâm Đồng đã xuất viện 1 ca, 10 ca được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã xuất viện 8 ca, 3 ca tại Trạm Y tế Sơn Điền cũng đã xuất viện.