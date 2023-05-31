Chiều 30/5, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nữ bệnh nhân (31 tuổi, cao 1,53m, nặng vượt 100kg) tới khám vì có cảm giác mặc cảm, căng thẳng, mất ngủ, dễ cáu gắt,...

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, bệnh nhân N.T.D, 31 tuổi, cao 1,53m nhưng nặng tới 100 kg cho biết, từ nhỏ cô đã mũm mĩm hơn các bạn cùng trang lứa, đến tuổi dậy thì cô càng không thể kiểm soát được cân nặng của mình. Vì thế, co luôn có cảm giác mặc cảm, tự ti, căng thẳng, lo âu và thường xuyên mất ngủ, rất dễ cáu gắt. Do thân hình béo phì quá cỡ khiến sinh hoạt hàng ngày cũng như sức khỏe của D. gặp nhiều khó khăn. Ý thức được tác hại của béo phì, chị thực hiện nhiều biện pháp giảm cân như: luyện tập, ăn kiêng nhưng không hiệu quả, càng kiêng, càng tập càng lên cân vì tình trạng ăn bù sau đó.

TS.BS Bùi Thanh Phúc – Phó Trưởng khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức đang phẫu thuật giảm béo cho bệnh nhân D - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống TS.BS Bùi Thanh Phúc - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức cho biết, chỉ số BMI của bệnh nhân là 43, tương đương béo phì độ 3. Bệnh nhân cũng bị đái tháo đường (định lượng glucose 9,68 mmol/L), rối loạn kinh nguyệt. Đây là tình trạng đáng báo động nên các bác sĩ quyết định tạo hình dạ dày ống đứng để giảm hấp thu thức ăn vào cơ thể. Theo nguồn tin từ VTV News, phẫu thuật điều trị béo phì là một trong những phương pháp khá bền vững. Bệnh viện Việt Đức là cơ sở đầu tiên thực hiện phương pháp tạo hình dạ dày để giảm cân. Từ trước đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật được gần 300 ca, ca nhỏ tuổi nhất là cô gái 16 tuổi, lớn nhất là 63 tuổi.

Từ trước đến bây giờ, bệnh viện đã phẫu thuật được gần 300 ca - Ảnh: Báo Lao động Đối với người châu Á, một người có thể trọng bình thường (không phải người mang thai) khi BMI ở mức từ 18,5 đến 23. Nếu có BMI trong khoảng 23 đến dưới 25 được xem là thừa cân, tiền béo phì; BMI từ 25 đến 30 được xem là béo phì độ 1; từ 30-35 là béo phì độ 2 và trên 35 là béo phì độ 3. Với những bệnh nhân béo phì độ 2 trở lên, có một số bệnh lý đi kèm như huyết áp cao, đau khớp, vô sinh, đái tháo đường, rối loạn kinh nguyệt…sẽ được chỉ định phẫu thuật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-tre-3-met-be-oi-nang-hon-100kg-oi-dien-voi-hang-loat-benh-ly-nguy-hiem-587667.html