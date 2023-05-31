Trước đó, vào 11h và 12h ngày 25/5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn may HUALIDA Thái Bình tổ chức ăn giữa ca cho người lao động bằng suất ăn của 3 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và thương mại Đại Phúc (1.077 suất cơm hộp); Công ty Trách nhiệm hữu hạn ăn uống Dũng Hợp (1.063 suất) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Ăn uống Sao Hôm (1.017 suất). Cả 3 công ty này đều đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo thông tin từ Báo CAND cụ thể, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ ngộ độc nghi do vi sinh vật nhiễm vào thức ăn trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, món ăn nào bị nhiễm vi sinh vật thì không xác định được, do đơn vị cung cấp suất ăn (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Ăn uống Sao Hôm) đã hủy mẫu lưu thực phẩm vào ngày 26/5, sau khi đủ thời gian lưu mẫu 24 giờ.

Liên tục từ tối 25/5 đến ngày 27/5, đã có 46 công nhân bị ngộ độc thực phẩm , trong đó có 17 trường hợp phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư. Các biểu hiện gồm: đầy hơi, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Gần 30 trường hợp còn lại có biểu hiện ngộ độc nhẹ (đau bụng, đầy hơi) được thăm khám tại Phòng Y tế của Công ty và đã trở lại làm việc bình thường. Các công nhân này đều sử dụng suất cơm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Ăn uống Sao Hôm cung cấp.

Các công nhân bị ngộ độc. Ảnh: Lao Động

Trước đó, tại bệnh viện, công nhân Vương Thị Nh. (trú xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)thông tin trên Báo Lao Động cho biết: "Khoảng 12h ngày 25.5, tôi cùng một số công nhân ăn ca trưa tại bếp ăn của công ty. Sau khoảng 5 tiếng, hết giờ làm việc về nhà, tôi thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy... nên người nhà cho nhập viện lúc 22h45' cùng ngày".

"Sau giờ làm việc, trên đường về tôi có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đi được khoảng 4 km đến đường Ngô Thì Nhậm, người và xe máy loạng choạng suýt té ngã thì được người dân dìu vào ven đường. Sau khi người thân đưa vào bệnh viện, được các bác sĩ điều trị tích cực tôi đã đỡ mệt hơn, sức khỏe dần ổn định trở lại", công nhân Hoàng Thị H. (trú xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) thông tin trên Báo Lao Động cho hay.

Vụ ngộ độc ở Thái Bình. Ảnh: CAND

Đại diện Công ty TNHH May HUALDA Thái Bình thừa nhận sai sót khi không kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lưu mẫu thức ăn. Phía công ty đã cử cán bộ và tổ chức công đoàn đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên công nhân, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng với đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, ngay trong sáng ngày 26.5, Công ty TNHH May HUALDA Thái Bình cũng đã tạm dừng sử dụng suất ăn do Công ty TNHH Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm cung cấp để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.