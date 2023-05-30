Số ca mắc thủy đậu ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp, Hà Nội tăng hơn 21 lần

Tại BV đa khoa Hà Đông, đại diện Khoa Nhiệt đới cho hay, hiện mỗi tuần BV tiếp nhận trên 10 trường hợp phải nhập viện điều trị. Một số trường hợp mắc thủy đậu là thanh niên, nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, các vết phỏng mọc toàn thân kèm theo ho nhiều, tức ngực do bị thủy đậu biến chứng viêm phế quản phổi.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam cho hay, bệnh viện Bạch Mai thời gian gần đây tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mắc thủy đậu đến điều trị, trong đó có nam thanh niên 32 tuổi tử vong do biến chứng viêm phổi, suy gan. Đáng chú ý, trước khi vào BV 2 tuần, bệnh nhân tiếp xúc với con trai mắc thủy đậu. Bệnh nhân đi khám tại phòng khám tư, bác sĩ chẩn đoán mắc thủy đậu và cho dùng thuốc. Các triệu chứng không thuyên giảm nên người nhà đưa bệnh nhân vào BV tuyến dưới khám. Khi bệnh nhân chuyển nặng thì được chuyển lên BV Bạch Mai, và tử vong sau 4 ngày điều trị.

Tại các tỉnh phía Nam, dù chưa ghi nhận ca tử vong do thủy đậu nhưng nhiều BV cũng cảnh báo số ca mắc thủy đậu đang có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, BV Bệnh nhiệt đới TP HCM đã ghi nhận hơn 400 trường hợp đến khám vì mắc thủy đậu, nhiều ca nhập viện do biến chứng nặng.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM thông tin trên Báo SGGP cho hay, thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm thường thấy, do virus có tên Varicella Zoster gây nên, có thể mắc ở cả người lớn và trẻ em. Một số nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 2-8 tuổi có nguy cơ mắc cao nhất, ngoài ra người lớn vẫn có thể nhiễm bệnh nếu không được tiêm phòng đầy đủ. Người lớn mắc thủy đậu sẽ bệnh nặng hơn trẻ em và dễ có nguy cơ bị bội nhiễm.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đang thăm khám cho trẻ mắc thủy đậu - Ảnh: SGGP

Theo Tổ chức Y tế thế giới, trẻ em từ 1 tuổi trở lên cho tới 12 tuổi chưa mắc thủy đậu và người lớn chưa có kháng thể với virus Herpes Zoster cần tiêm vaccine ngừa thủy đậu. Vaccine thủy đậu có tính an toàn và hiệu quả cao.

Để phòng bệnh, biện pháp hiệu quả là tiêm vaccine phòng thủy đậu cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Theo nhiều nghiên cứu, nếu trẻ đã được tiêm đầy đủ vaccine thủy đậu thì 80 - 90% có khả năng phòng bệnh. Còn khoảng 10% trẻ vẫn có nguy cơ bị thủy đậu sau khi tiêm chủng, nhưng các trường hợp này chỉ bị nhẹ và thường là không bị biến chứng. Đồng thời, những trường hợp mắc thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 - 10 ngày để tránh lây lan.