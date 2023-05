Theo thông tin từ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tình trạng, ngày 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây là bệnh nhân nam (64 tuổi, phường 1, TP.Vũng Tàu), đã tiêm 3 liều vắc xin phòng COVID-19.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, thực tế ngày 3-5 vừa qua, WHO xây dựng và đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19 giai đoạn 2023-2025, trong đó tìm cách giúp các quốc gia chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dài hạn.

Như vậy, từ đầu tháng 5 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19. Qua đó, nâng số ca tử vong của tỉnh lên 484 trường hợp kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát đến nay.

Ông cũng dẫn các thông tin cho rằng WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu có nhiều lý do như: Ủy ban Khẩn cấp về COVID-19 của WHO đã đưa ra những bằng chứng rằng COVID-19 đã giảm rủi ro đối với sức khỏe con người chủ yếu là nhờ khả năng miễn dịch từ nhiễm bệnh và tỉ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên toàn cầu ngày càng cao.

Phòng ngừa COVID-19 dài hạn. Ảnh: Internet

Cùng đó, độc lực của virus gây bệnh cũng có sự ổn định tương đối, kể cả với các biến thể phụ đang lưu hành của Omicron và các biến thể phụ trước đó. Dù virus SARS-CoV-2 có tiếp tục tiến hóa với các biến thể nhưng nó không liên quan đến mức độ nghiêm trọng và không gây ra yếu tố bất ngờ.

Ngoài ra, tỷ lệ nhập viện và tử vong có chiều hướng giảm, không còn gây căng thẳng cho các hệ thống y tế như trước. Đặc biệt là sự cải thiện tình trạng bệnh của ca lâm sàng, cải thiện việc quản lý ca bệnh lâm sàng…

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, dựa trên công bố của WHO, Việt Nam có cơ sở quan trọng trong việc xem xét đánh giá tình hình dịch ở nước ta. Thực tế dịch bệnh trên thế giới liên quan đến Việt Nam và ngược lại, với COVID-19 cũng vậy.

Phân tích về tình hình dịch tại Việt Nam, hiện số ca mắc mới COVID-19 ở Việt Nam đang tăng trở lại, số trường hợp nhập viện và tử vong cũng gia tăng, nhưng tình hình dịch vẫn được kiểm soát, đa số ca mắc mới có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, không gây quá tải hệ thống y tế.

Với những trường hợp nặng và tử vong phần lớn vẫn là người có bệnh nền, người già, người chưa tiêm chủng, người suy giảm miễn dịch... Những trường hợp này bệnh có thể diễn biến nặng nếu nhiễm các virus gây bệnh truyền nhiễm khác như cúm chứ không riêng gì với COVID-19.

Liên quan đến tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu của WHO, trong thông tin gửi báo chí sáng 6/5 của Bộ Y tế, có đưa ra chia sẻ của TS. Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nêu rõ: Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế của COVID-19 là một tin luôn được đón chào.

Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể vô cùng mạnh mẽ của đất nước đối với virus này. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải hiểu rằng đây không phải là lúc chúng ta mất cảnh giác.

COVID-19 sẽ tiếp tục là một mối đe dọa; công bố này thực sự là công bố về sự cần thiết phải tăng tốc và lập kế hoạch quản lý virus trong dài hạn.