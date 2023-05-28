Trong số 8 lao động bị bụi phổi đã mất và đang điều trị thì có 4 người là anh em họ hàng, gồm anh Trần Ngọc Hoa; Bùi Đình Bình (sinh năm 1985, đã rửa phổi lần 1, sức khỏe suy giảm); Bùi Chính Diện (sinh năm 1984, bụi phổi chưa rửa được, khó thở) và Trần Hữu Q. (sinh năm 1985, đã qua đời vào tháng 9/2022).

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, đang điều trị tại bệnh viện, bụi phổi biến chứng sang lao khiến anh Trần Ngọc Hoa (sinh năm 1978, trú xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) khó thở và đi lại khó khăn. Anh nằm trên giường bệnh với dáng vẻ bơ phờ.

"Một số bệnh nhân ra bệnh viện ở Hà Nội để rửa phổi nhưng do muộn quá nên không có phương án để giải quyết, chữa trị", ông Lâm cho hay.

Ông Thái Đình Lâm, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An , cho biết, hiện tại có 2 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện. Trong đó, ông Hoàng Văn Sơn đang phải thở oxy, sức khỏe yếu. Bệnh nhân Trần Ngọc Hoa bị bệnh bụi phổi đã biến chứng thành lao; 3 người khác đang điều trị tại nhà.

Liên quan đến người lao động bị mắc bệnh bụi phổi tại Công ty Châu Tiến, ngày 12/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 1302 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại Công ty Châu Tiến. Thời gian kiểm tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Theo thông tin từ Báo Tổ quốc trước đó, ngày 26/5, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận về việc có 8 người lao động trú các xã trên địa bàn huyện này bị mắc bệnh bụi phổi trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến thuộc KCN Nam Cấm (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). 3 trong số 8 công nhân này đã tử vong. 5 người còn lại đang được điều trị, sức khỏe giảm sút.

Công ty TNHH Châu Tiến nơi 8 công nhân từng làm việc và bị mắc bệnh bụi phổi. Ảnh: Tổ quốc

Cụ thể, theo báo cáo số 59 của UBND huyện Nghi Lộc nêu rõ, trong tháng 2/2023 vừa qua, huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận 4 báo cáo của 4 xã gồm xã Nghi Hưng, xã Nghi Phương, xã Nghi Thuận, xã Nghi Đồng về việc có 8 người dân khi làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh bụi phổi.

Đến cuối tháng 2/2023, 3 trong số 8 người mắc bệnh tử vong gồm: ông Trần Trọng Thi (49 tuổi, trú tại xóm 2, xã Nghi Phương; làm việc từ 10/2017-10/2022, mất tháng 11/2022); ông Trịnh Hữu Quang (38 tuổi, trú tại xóm 2, xã Nghi Hưng; làm việc từ 4/2017-8/2020, mất tháng 9/2022) và anh Phạm Quang Sơn (28 tuổi, trú tại xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận; làm việc từ năm 2019-năm 2021, mất tháng 12/2022).

5 người còn lại trú ở xã Nghi Hưng, Nghi Đồng (Nghi Lộc, Nghệ An) đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở ôxy. Có trường hợp đã rửa phổi lần 1, có trường hợp đã phẫu thuật, có trường hợp đang thở ôxy. Cả 5 trường hợp này đều có sức khỏe suy giảm.

Bệnh nhân phải hỗ trợ khí oxy. Ảnh: Tổ quốc

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết thông tin trên Báo Tổ quốc cho biết, sau khi nhận được báo cáo, huyện này đã lập tức nắm bắt tình hình, đồng thời làm văn bản báo cáo Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở LĐTBXH, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An để có phương án kiểm tra, xử lý.

Huyện Nghi Lộc sau đó cũng đã cử đoàn xuống thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị mắc bệnh và người tử vong trong vụ việc.

Được biết, Công ty TNHH Châu Tiến có diện tích 40.131m2 đóng tại Khu A Khu Công nghiệp Nam Cấm trên địa bàn xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An. Công ty này chuyên sản xuất bột đá, hiện đang có 33 lao động làm việc.