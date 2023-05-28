Thông tin mới về tình hình sức khỏe của loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi: 2 ca trở nặng, bụi dày không thể rửa

Tin y tế 28/05/2023 10:21

Trong diễn biến tình hình sức khỏe mới nhất, có đến 2 công nhân mắc bụi phổi nặng, bụi dày không thể rửa và diễn tiến bệnh tình xấu.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, đang điều trị tại bệnh viện, bụi phổi biến chứng sang lao khiến anh Trần Ngọc Hoa (sinh năm 1978, trú xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) khó thở và đi lại khó khăn. Anh nằm trên giường bệnh với dáng vẻ bơ phờ.

Trong số 8 lao động bị bụi phổi đã mất và đang điều trị thì có 4 người là anh em họ hàng, gồm anh Trần Ngọc Hoa; Bùi Đình Bình (sinh năm 1985, đã rửa phổi lần 1, sức khỏe suy giảm); Bùi Chính Diện (sinh năm 1984, bụi phổi chưa rửa được, khó thở) và Trần Hữu Q. (sinh năm 1985, đã qua đời vào tháng 9/2022).

Ông Thái Đình Lâm, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, cho biết, hiện tại có 2 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện. Trong đó, ông Hoàng Văn Sơn đang phải thở oxy, sức khỏe yếu. Bệnh nhân Trần Ngọc Hoa bị bệnh bụi phổi đã biến chứng thành lao; 3 người khác đang điều trị tại nhà.

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi: 2 ca trở nặng, bụi dày không thể rửa - Ảnh 1
Bệnh nhân bụi phổi nặng, không thể rửa. Ảnh: VietNamNet

"Một số bệnh nhân ra bệnh viện ở Hà Nội để rửa phổi nhưng do muộn quá nên không có phương án để giải quyết, chữa trị", ông Lâm cho hay.

Liên quan đến người lao động bị mắc bệnh bụi phổi tại Công ty Châu Tiến, ngày 12/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 1302 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại Công ty Châu Tiến. Thời gian kiểm tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Theo thông tin từ Báo Tổ quốc trước đó, ngày 26/5, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận về việc có 8 người lao động trú các xã trên địa bàn huyện này bị mắc bệnh bụi phổi trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến thuộc KCN Nam Cấm (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). 3 trong số 8 công nhân này đã tử vong. 5 người còn lại đang được điều trị, sức khỏe giảm sút.

 

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi: 2 ca trở nặng, bụi dày không thể rửa - Ảnh 2
 

 

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi: 2 ca trở nặng, bụi dày không thể rửa - Ảnh 3

Công ty TNHH Châu Tiến nơi 8 công nhân từng làm việc và bị mắc bệnh bụi phổi. Ảnh: Tổ quốc

Cụ thể, theo báo cáo số 59 của UBND huyện Nghi Lộc nêu rõ, trong tháng 2/2023 vừa qua, huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận 4 báo cáo của 4 xã gồm xã Nghi Hưng, xã Nghi Phương, xã Nghi Thuận, xã Nghi Đồng về việc có 8 người dân khi làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh bụi phổi.

Đến cuối tháng 2/2023, 3 trong số 8 người mắc bệnh tử vong gồm: ông Trần Trọng Thi (49 tuổi, trú tại xóm 2, xã Nghi Phương; làm việc từ 10/2017-10/2022, mất tháng 11/2022); ông Trịnh Hữu Quang (38 tuổi, trú tại xóm 2, xã Nghi Hưng; làm việc từ 4/2017-8/2020, mất tháng 9/2022) và anh Phạm Quang Sơn (28 tuổi, trú tại xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận; làm việc từ năm 2019-năm 2021, mất tháng 12/2022).

5 người còn lại trú ở xã Nghi Hưng, Nghi Đồng (Nghi Lộc, Nghệ An) đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở ôxy. Có trường hợp đã rửa phổi lần 1, có trường hợp đã phẫu thuật, có trường hợp đang thở ôxy. Cả 5 trường hợp này đều có sức khỏe suy giảm.

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi: 2 ca trở nặng, bụi dày không thể rửa - Ảnh 4
Bệnh nhân phải hỗ trợ khí oxy. Ảnh: Tổ quốc

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết thông tin trên Báo Tổ quốc cho biết, sau khi nhận được báo cáo, huyện này đã lập tức nắm bắt tình hình, đồng thời làm văn bản báo cáo Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở LĐTBXH, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An để có phương án kiểm tra, xử lý.

Huyện Nghi Lộc sau đó cũng đã cử đoàn xuống thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị mắc bệnh và người tử vong trong vụ việc.

 

Được biết, Công ty TNHH Châu Tiến có diện tích 40.131m2 đóng tại Khu A Khu Công nghiệp Nam Cấm trên địa bàn xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An. Công ty này chuyên sản xuất bột đá, hiện đang có 33 lao động làm việc.

 

Nóng: Ngày 27/5, số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong hơn 1 tháng qua

Nóng: Ngày 27/5, số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong hơn 1 tháng qua

Số ca mắc là 839, giảm nhẹ so với ngày trước đó và là ngày có số ca mắc thấp nhất trong hơn 5 tuần qua.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh bụi phổi Nghệ An công nhân mắc bụi phổi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg