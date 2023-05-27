Nóng: Ngày 27/5, số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong hơn 1 tháng qua

Tin y tế 27/05/2023 18:48

Số ca mắc là 839, giảm nhẹ so với ngày trước đó và là ngày có số ca mắc thấp nhất trong hơn 5 tuần qua.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/5 của Bộ Y tế cho biết có 839 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó và là ngày có số ca mắc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.609.537 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.323 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 27/5, số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong hơn 1 tháng qua - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 198 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.637.336 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 22 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 17 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1 ca

- Thở máy không xâm lấn: 3 ca

- Thở máy xâm lấn: 1 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 26/5 có 1.349 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccien đã được tiêm là 266.406.210 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.738.829 liều: Mũi 1 là 70.909.168 liều; Mũi 2 là 68.455.651 liều; Mũi bổ sung là 14.344.115 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.132.786 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.897.109 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.701.838 liều: Mũi 1 là 10.227.642 liều; Mũi 2 là 8.474.196 liều.

Nóng: Ngày 27/5, số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong hơn 1 tháng qua - Ảnh 2
Luôn khuyến cáo biện pháp 2k. Ảnh: Internet

Không chủ quan với COVID-19

Để dịch bệnh không ảnh hưởng đến cuộc sống, Bộ Y tế cũng cho biết, mỗi người dân có ý thức chung tay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (nguyên tắc 2K).

Trước đó, xét báo cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng giao Bộ này chủ trì chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch đối với COVID-19.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì chuẩn bị hồ sơ theo quy định để công bố hết dịch đối với COVID-19.

Thủ tướng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế và giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, giao Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng tiếp tục cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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