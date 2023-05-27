Vụ trẻ vặn tay ga làm xe lao về phía trước: Lời cảnh tỉnh từ các chuyên gia về tai nạn nghiêm trọng

Tin y tế 27/05/2023 17:38

Việc cháu bé vặn tay ga khiến phương tiện di chuyển lao về phía trước, các chuyên gia đã lên tiếng khuyến cáo.

Mới đây, theo thông tin từ Báo VTC News, UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, công an huyện này đang điều tra, làm rõ một vụ xe máy tông vào tường rào làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng ở xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Ngọc Th. (26 tuổi), điều khiển xe mô tô tay ga chở phía sau bà Huỳnh Thị R. (53 tuổi, mẹ chồng chị Th.) và hai con: Trần Nguyễn Hoàng Y. (4 tuổi), Trần Nguyễn Tuấn K. (1 tuổi) để đi khám bệnh.

Vụ trẻ vặn tay ga làm xe lao về phía trước: Lời cảnh tỉnh từ các chuyên gia về tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 1

Xã Mỹ Thắng, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Lao Động

Khi đến trước nhà ông Nguyễn S. (cha ruột của chị Th.) để gửi cháu Y., trong lúc xuống xe, cháu Y. vô tình vặn tay ga làm xe máy lao về vào hàng rào xi măng của một nhà dân gần đó.

Hậu quả, bà R., cháu K., cháu Y. chết trên đường đi cấp cứu, chị Th. bị thương nặng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Nói về vấn đề này, theo thông tin từ Zing News, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương từng cho biết đã tiếp nhận trẻ trong độ tuổi từ 11 đến 15 phải nhập viện điều trị do ngã xe đạp và xe đạp điện gây chấn thương gan, tụy, thậm chí có trường hợp bị đụng dập ruột.

Tình trạng phụ huynh để trẻ em ngồi phía trước hoặc đứng trên phần để chân của xe tay ga, không đeo đai thắt an toàn khi điều khiển phương tiện xe gắn máy đã từng xảy ra.

Vụ trẻ vặn tay ga làm xe lao về phía trước: Lời cảnh tỉnh từ các chuyên gia về tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 2

Phụ huynh cần theo sát trẻ khi di chuyển trên đường. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Thậm chí có phụ huynh đồng thời chạy xe vừa giữ trẻ ở trước bằng một tay. Điều này rất nguy hiểm bởi trẻ nhỏ chưa có ý thức bám vào người lớn. Lúc này, khi xe chuyển hướng hoặc đi qua các đoạn đường xóc, trẻ khó giữ được thăng bằng, có thể ngã khỏi xe. Ngoài ra, trẻ cũng có thể vặn tay ga làm xe di chuyển mất kiểm soát.

Vị trí sau tay lái là vị trí nguy hiểm nhất. Chỉ cần phanh gấp, lực quán tính sẽ đẩy bé về phía trước, đầu hoặc ngực trẻ có thể đập vào tay lái hoặc văng ra xa.

Trường hợp gặp tai nạn khi các bé ngồi phía trước xe máy chưa tắt nguồn, các bệnh viện từng ghi nhận những trường hợp xảy ra khiến trẻ bị chấn thương ngực kín, đụng dập nhu mô phổi, chấn thương gan và vỡ xương sọ.

Vụ trẻ vặn tay ga làm xe lao về phía trước: Lời cảnh tỉnh từ các chuyên gia về tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 3
Cẩn trọng khi lái xe có con nhỏ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo thông tin từ Báo Giáo dục thời đại, để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông, các bác sĩ khuyến cáo:

- Khi cho trẻ tham gia giao thông, cha mẹ lái xe với tốc độ ổn định vừa phải, mang đai chắc chắn nối với người lái cho những trẻ nhỏ hơn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1 - 2 tuổi, an toàn nhất là để bé ngồi giữa 2 người lớn.

- Tuyệt đối không cho trẻ ngồi trước người điều khiển xe máy.

- Bố mẹ xuống xe thì phải tắt máy và cho trẻ xuống xe. Bởi, khi trẻ ngồi trên xe, có thể xảy ra 2 tình huống. Đó là xe có thể đổ đè vào người. Nếu xe máy đang nổ, trẻ vô tình động vào tay ga và có thể gây tai nạn.

- Trẻ chưa đủ tuổi đi xe đạp điện và chưa được đào tạo cách lái xe máy thì không nên đi xe đạp điện. Bởi, xe đạp điện đi với tốc độ tương đối cao và không gây tiếng ồn. Khi trẻ đi qua ngã ba, ngã tư không kiểm soát được tốc độ, nên có thể tự ngã hoặc gặp tai nạn.

 

 

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