Vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum nghi do ăn chả lụa: Danh sách những thực phẩm bệnh nhân đã ăn trước đó

Tin y tế 27/05/2023 11:37

Ngoài chả lụa, 3 trẻ còn ăn những thực phẩm khác. Tuy nhiên, người nhà vẫn có nghi ngờ lớn nhất nguồn nhiễm độc là từ chả lụa.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 26/5, bé N.V.H. (14 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), một trong 3 anh em ruột ngộ độc botulinum đã hồi phục hoàn toàn sức cơ tứ chi, hết sụp mi, tự thở và ăn uống được, sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đây cũng là bệnh nhi được truyền 1/2 lọ thuốc BAT, do Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ phía Quảng Nam chuyển khẩn về TPHCM trong đêm 15/5.

Ngày 13/5, người dượng có mang 5 ổ bánh mì và một cây chả lụa (giò lụa) mua từ người bán dạo về nhà để các cháu ăn sáng. Trong đó, bé gái N.T.X. (10 tuổi, em út bé H.) là người trực tiếp cắt cây chả còn bọc kín, chia chả thành từng miếng nhỏ và kẹp vào 4 ổ bánh mì.

Theo quan sát của phóng viên, bé H. hiện đã có thể cử động tay chân nhưng chưa linh hoạt hoàn toàn, mắt cũng chưa thể mở hết. Dù vậy, bé nhận thức, giao tiếp và trả lời rõ ràng với người hỏi chuyện.

Vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum nghi do ăn chả lụa: Danh sách những thực phẩm bệnh nhân đã ăn trước đó - Ảnh 1
Bé H. nạn nhân trong vụ ngộ độc được xuất viện. Ảnh: Dân Trí

Bé trai nhớ lại, ngày 13/5, người dượng có mang 5 ổ bánh mì và một cây chả lụa (giò lụa) mua từ người bán dạo về nhà để các cháu ăn sáng. Trong đó, bé gái N.T.X. (10 tuổi, em út bé H.) là người trực tiếp cắt cây chả còn bọc kín, chia chả thành từng miếng nhỏ và kẹp vào 4 ổ bánh mì.

Sau đó, bé gái ăn một ổ, còn hai người anh lớn mỗi người ăn 1,5 ổ bánh mì chả lụa. Ngoài ra, người cô của 3 cháu bé cũng có ăn một vài miếng chả.

Trong ngày, cả 4 người đều không có biểu hiện gì. Nhưng sang ngày 14/3 (tức 1 ngày sau ăn), 3 cháu bé bắt đầu sưng mắt, đi không vững. Trong khi đó, người cô cũng bị nôn ói, tiêu chảy, được gia đình ra tiệm mua thuốc uống và may mắn thuyên giảm, không phải đi bệnh viện.

Ngoài bánh mì chả lụa, trong ngày 13/5 các bé còn ăn nhiều thực phẩm khác.

Vụ 3 trẻ ngộ độc botulinum nghi do ăn chả lụa: Danh sách những thực phẩm bệnh nhân đã ăn trước đó - Ảnh 2
Thực phẩm được nhắc đến trong vụ ngộ độc. Ảnh: Internet

Cụ thể, sau khi ăn sáng với món trên, đến 11h các bé dùng cơm với món trứng chiên cà chua, canh khổ qua nấu với xương và khô chiên. Buổi chiều, các bé có ăn món xiên nướng, thịt bò, mực và tôm nướng. Tối cùng ngày, các bé có uống một loại sữa bột.

Dù vậy theo chị Vân, các bữa trưa và chiều của các bé có nhiều người dùng chung. Riêng bữa ăn xiên nướng và hải sản có đến 7 thành viên trong gia đình cùng ăn, nhưng 4 trẻ khác hoàn toàn bình thường.

Do đó, dù cơ quan chức năng công bố kết quả xét nghiệm các mẫu chả lụa âm tính với botulinum, gia đình vẫn nghi ngờ chả lụa là nguyên nhân khiến các trẻ bị ngộ độc.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thông tin trên Báo Thanh Niên, trong tự nhiên, các bào tử của vi khuẩn C.botulinum phổ biến và có khả năng sống sót cao ở trong đất và bụi, được tìm thấy trong đất vườn, nghĩa trang, bùn, phân động vật tươi hoặc đã ủ, đường tiêu hóa của động vật, gia cầm, cá...

Nha bào của vi khuẩn này có nhiều trong đất và có sức đề kháng cao, chịu được nhiệt độ 100°C, do đó phải đun nóng ở nhiệt độ 120°C trong 10 phút mới giết chết được nha bào.

BS.CKI Hồ Thanh Lịch, Phó khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn thông tin trên Báo Thanh Niên cho biết: Hầu hết các vi khuẩn có thể bị tiêu diệt bằng cách đun sôi thông thường nhưng để tiêu diệt các bào tử của Clostridium botulinum thì việc xử lý nhiệt độ yêu cầu phải cao hơn, ở mức nhiệt tiệt trùng khoảng 121°C.

Tuy bào tử của vi khuẩn này khá khó tiêu diệt nhưng độc tố tạo ra bởi chúng thì lại nhạy cảm với nhiệt độ. Do vậy, chỉ cần làm nóng thực phẩm đến nhiệt độ nấu ăn thông thường khoảng 80°C trong 30 phút hoặc nhiệt độ sôi 100°C trong 10 phút trước khi ăn có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị ngộ độc.

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