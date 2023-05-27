Thai phụ 22 tuần nhập viện vì mắc thủy đậu bội nhiễm: Làm gì để tránh nguy cơ?

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra toàn diện cho cả mẹ và bé. Tình trạng thai nhi ổn định, thai phụ phải nhập viện điều trị với chẩn đoán thuỷ đậu bội nhiễm.

Theo thông tin từ Zing, thai phụ bị thủy đậu tự dùng thuốc nhưng không đỡ, sau khi xuất hiện mẩn đỏ da toàn thân, ngứa nhiều, lan nhanh nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, điều trị.

Tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu cao nhất trong số những người lớn nhiễm bệnh này. Theo đó, thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, khoảng 90% phụ nữ có miễn dịch với bệnh thủy đậu ở thời điểm mang thai, do đã từng mắc bệnh hoặc tiêm phòng sớm. Thủy đậu được ước tính là từ 0,7 - 3 trong số 1.000 trường hợp mang thai.

Sau hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các mụn nước khô dần. Thai phụ nhiễm bệnh thủy đậu có nguy cơ viêm phổi do virus varicella 10- 20%. Trong số người viêm phổi do virus này, nguy cơ tử vong lên đến 40%.

Trong số những phụ nữ mang thai chưa tiêm phòng, việc tiếp xúc với virus varicella trong thai kỳ có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng. Các phụ nữ đã được tiêm phòng thường xuyên không có nguy cơ bị bất kỳ biến chứng nào.

Khoảng 10% đến 20% phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh có thể phát triển một trạng thái gọi là viêm phổi. Các biến chứng bao gồm các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng, có thể dẫn đến viện nhập, phải thở máy và nguy cơ tử vong cao.

Cần phòng tránh thủy đậu trước thai kỳ - Ảnh: Internet

Theo VNVC, bị thủy đậu khi mang thai, thai phụ cần đến ngay các cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị. Trong thời gian này, thai phụ cần được nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, thai phụ nên chú ý giữ vệ sinh thân thế, tránh làm vỡ các nốt phỏng nước dẫn đến nguy cơ bị bội nhiễm. Nếu sốt, các bác sĩ có thể dùng thêm thuốc hạ sốt paracetamol.

Đối với những thai phụ chưa được tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh thủy đậu hoặc chưa từng bị thủy đậu trước đó, có thể dùng varicella – zoster immune globulin (VZIG) trong vòng 72 giờ đầu sau phơi nhiễm bệnh. Việc dùng VZIG cho thai phụ chỉ có tác dụng phòng ngừa những biến chứng nặng ở người mẹ, chứ không phòng ngừa được nhiễm trùng bào thai, hội chứng thủy đậu bẩm sinh, cũng như bệnh thủy đậu sơ sinh. Để dự phòng những biến chứng thủy đậu cho trẻ, các bác sĩ có thể xem xét sử dụng VZIG cho trẻ sơ sinh.

Tuỳ vào biểu hiện triệu chứng của bệnh và thời gian phơi nhiễm bệnh, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng Acyclovir đường uống hoặc đường tĩnh mạch để giảm nguy cơ cho cả mẹ và con vì Acyclovir có vai trò ức chế sự phát triển của virus từ đó ức chế sự phát triển bệnh.

Để chủ động phòng ngừa bệnh thủy đậu trong thời gian thai kỳ, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện một số biện pháp như:

Hạn chế tiếp xúc với người bệnh thủy đậu để phòng tránh lây lan.

Thường xuyên giữ vệ sinh thân thể, rửa tay bằng xà phòng vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý và sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng.

Thường xuyên vệ sinh nhà ở, các vật dụng sinh hoạt bằng các chất tẩy rửa thông thường.

Giữ vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc với người bệnh thủy đậu để phòng tránh lây lan

Ngoài những biện pháp trên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã khuyến cáo người dân trước khi mang thai nên chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu đầy đủ và đúng lịch.

Tiêm vắc xin chính là biện pháp phòng ngừa thủy đậu đơn giản và hiệu quả nhất. Phụ nữ đang có kế hoạch mang thai nên tiêm phòng vắc xin tốt nhất là trước khi mang thai 3 tháng. Không chỉ định tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu khi đang mang thai. Nếu chưa thể chích ngừa mà đã có thai, nhất là trong 12 tuần đầu của thai kỳ, thai phụ nên chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, không nên đến chỗ đông người, những nơi có dịch hoặc có người bệnh thủy đậu để tránh lây nhiễm và nhớ mang khẩu trang khi ra đường.

Phụ nữ có kế hoạch mang thai nên tiêm phòng vắc xin thủy đậu trước khi mang thai ít nhất 3 tháng

Không chỉ phụ nữ mang thai, mà ngay cả những người thân trong gia đình cũng nên tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu đầy đủ. Đây là cách để bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhưng không thể tiêm chủng như trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.