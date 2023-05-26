Sau khi thực hiện các xét nghiệm, cùng với nhận dạng con côn trùng người nhà bệnh nhân mang đến, các bác sĩ chẩn đoán 3 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn sâu Ban Miêu, dẫn tới suy đa tạng. Ngay lập tức các bệnh nhân được xử trí theo phác đồ ngộ độc của Bộ Y tế.

Thông tin từ Báo Lạng Sơn cho hay, 3 bệnh nhân gồm: N.V.C (35 tuổi) ở xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, N.N.K (38 tuổi) và P.N.H (42 tuổi) cùng trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Được biết trước đó, các bệnh nhân đã cùng ăn một lại côn trùng không rõ tên. Sau ăn, 3 bệnh nhân đều xuất hiện các dấu hiệu trên và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng đó, các bác sĩ tại BVĐK tỉnh đã hội chẩn trực tiếp với các chuyên gia Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai và thống nhất chuyển 3 bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tiếp.

Thông tin từ Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo các bác sĩ, sâu ban miêu có tên khoa học là Cantharis Vesicatoria còn gọi là manh trùng, ban manh, ban mao. Thực chất đây là một loại bọ cánh cứng, có màu đen, thân hình nhỏ, chiều dài khoảng 1,5 - 3cm, chiều ngang khoảng 0,4 - 0,6cm, đầu hình tim, có rãnh dọc ở giữa, râu đen hình sợi. Thân có 11 đốt, giữa đầu và thân có một chỗ thắt lại. Phía trên 2 cánh màu đen có các chấm màu vàng hoặc màu đỏ nhạt; hoặc thân màu vàng với các điểm hay các dải ngang màu đen.

Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc. Ảnh: Internet

Ngộ độc Sâu Ban Miêu tuy gặp không nhiều nhưng rất nặng nề, tỷ lệ tử vong rất cao. Độc tố của sâu ban miêu là Cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến cơ, gan, thận, máu… Hiện nay, trên thế giới chưa có phác đồ điều trị hiệu quả, hầu hết các trường hợp ngộ độc loại côn trùng này đều dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, côn trùng có nhiều loài khác nhau, trong đó nhiều loài có chất độc. Trên thực tế, có rất ít loài côn trùng được khoa học chứng minh là an toàn để ăn. Do vậy, để phòng tránh ngộ độc, người dân không nên sử dụng các loại côn trùng, sâu bọ làm thực phẩm hoặc làm thuốc để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.