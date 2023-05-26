Hai mẫu giò lụa gây ngộ độc botulinum đều cho kết quả âm tính, hiện chưa thể khẳng định chắc chắn nguồn lây.

Thông tin từ Báo VnExpress, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã xác nhận thông tin trên vào tối 25/5. Bà cho biết thêm, hiện chưa xác định được nguồn nào gây ngộ độc botulinum cho các bệnh nhân. Cách một ca ngộ độc botulinum diễn ra là không thể dự đoán vì bào tử của nó luôn xuất hiện trong môi trường, không chỉ gây bệnh qua đường ăn uống mà còn qua các vết thương. Theo chuyên gia, các chùm ca ngộ độc botulinum không giống ngộ độc thực phẩm hàng loạt mà nguyên nhân thuộc về từng trường hợp riêng lẻ. Như 6 ca ở TP Thủ Đức có những triệu chứng điển hình, xét nghiệm dương tính với botulinum, nhưng để kết luận nguyên nhân chính xác thì rất khó. Ví dụ, người sản xuất có thể đã chế biến kỹ nhưng vấn đề phát sinh trong quá trình bảo quản, quá hạn dùng hoặc sản phẩm bị chảy nhớt trong điều kiện kỵ khí, rơi xuống đất cát.

"Chúng ta không thể biết được, tất cả chỉ là dự đoán", bà Lan thông tin trên VnExpress, thêm rằng các bệnh nhân có đặc điểm chung là ăn giò lụa nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân từ giò lụa. Giò lụa không chắc là nguồn lây bệnh. Ảnh: VnExpress Đại diện Phòng Y tế TP Thủ Đức cho biết đang xem xét để quyết định mức xử phạt đối với cơ sở sản xuất giò lụa này. Nguyên nhân là cơ sở hoạt động gần hai tháng nhưng không có giấy phép cũng như bảng hiệu.

Thông tin từ Zing News cũng cho hay, trước tình trạng bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, UBND TP.HCM giao Sở Y tế phối hợp Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm botulinum. Đồng thời, tập trung các biện pháp ngăn chặn, tránh để xảy ra việc ngộ độc tương tự trên địa bàn, kịp thời báo cáo kết quả về UBND TP. Thuốc giải độc hiếm có giá trị đến 8.000 USD. Ảnh: Zing News Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tăng cường xây dựng các bài viết phân tích cụ thể, dễ hiểu về phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Những việc này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm; không sử dụng các loại thực phẩm không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được giao phối hợp với các đơn vị có liên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 13/5 cả ba người gồm hai anh em ruột (18 tuổi và 26 tuổi) ăn bánh mì kẹp chả lụa của người bán dạo. Người còn lại là nam 45 tuổi, đã ăn một loại mắm để lâu ngày. Sau khi ăn xong, đến ngày 14/5, cả ba người rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng, tiêu chảy. Tới ngày 25/5, người đàn ông 45 tuổi (ngụ TP Thủ Đức) đã tử vong.

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