Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy, với chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng đường tiêu hóa, theo dõi ngộ độc Clostridium botulinum, phân biệt bằng các cơn nhược cơ cấp và viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính. Bệnh nhân được lấy mẫu phân làm xét nghiệm. Đến ngày 19/5, kết quả cho thấy bệnh phẩm bệnh nhân có gen độc tố C.botulinum type A.

Thông tin từ Báo Dân Trí mới đây cho biết, bệnh nhân là một người đàn ông 45 tuổi, nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào tối 15/5, từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) chuyển đến. Thời điểm này, bệnh nhân được chuyển vào khoa Nội thần kinh trong tình trạng lơ mơ, sụp mi mắt 2 bệnh, yếu cơ hô hấp, yếu cơ tứ chi.

Trải qua một tuần điều trị, đến ngày 23/5, bệnh nhân gọi biết, cử động được các ngón tay nhưng vẫn sụp mi mắt, yếu cơ tứ chi. Vì không có thuốc giải độc đặc hiệu BAT để truyền, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng phác đồ thở máy, dùng kháng sinh, truyền dịch, ăn qua sonde.

Người đàn ông 45 tuổi ngộ độc botulinum (bìa phải), thời điểm còn điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Dân Trí

Đến ngày 24/5, bệnh nhân biến chứng suy hô hấp nặng, sốt cao liên tục, không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm mạch nhanh và huyết áp tụt dần, đã liệt cơ.

Các bác sĩ hai Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên tục hội chẩn, nhận định độc tố botulinum đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ của người đàn ông. Bệnh nhân được chuyển từ khoa Nội thần kinh xuống khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để hồi sức chuyên sâu, nhưng không đáp ứng điều trị và tử vong vào tối 24/5.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, trước thời điểm bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng, lúc 20 giờ ngày 24/5 bệnh viện đã tiếp nhận 1 lọ thuốc giải BAT do Tổ chức Y tế thế giới viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam. Tuy nhiên, người bệnh đã rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, sụp mi, yếu tứ chi, liệt cơ hô hấp.

Người bệnh đã rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, sụp mi, yếu tứ chi, liệt cơ hô hấp. Ảnh: Zing News

Biến chứng nặng do độc tố đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ khiến bệnh nhân sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm mạch nhanh và huyết áp tụt dần là. Bệnh nhân được hồi sức tích cực chuyên sâu, nhưng không đáp ứng điều trị và tử vong khi bác sĩ chưa kịp đánh giá tổng trạng để quyết định có thể sử dụng thuốc giải độc cho bệnh nhân hay không.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, người bệnh được xác định chẩn đoán nguyên nhân tử vong do ngộ độc Botilinum tuýp A. Đây là một trong những tuýp rất nặng, nguy cơ tử vong cao.